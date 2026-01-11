ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

趙學煌遺孀「電話得知1事」哽咽
僅台灣有賣！「行李箱塞爆1物」
金唱片保全「奮力搶相機」韓網轟
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

趙學煌 楊傑宇 吳侑函 郭書瑤 王宇婕 Toro GD Jennie

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

▲▼楊琳推出新專輯。（圖／上多利娛樂提供）

▲楊琳推出新專輯。（圖／上多利娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

楊琳Yang Lin在音樂生涯邁入第12年之際，終於於去年底發行了個人首張專輯《FashEmo》，自雙人男子團體「UNDER LOVER」出身的他，過去以一首〈癡情玫瑰花〉紅遍大街小巷，更一舉擠身「億萬點擊歌手」的行列，儘管這幾年歷經團體解散各自單飛，但仍堅守歌唱夢陸續發行多首創作單曲，音樂才華更獲得天王羅志祥的賞識擊力挺，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」

▲▼楊琳感謝貴人羅志祥。（圖／上多利娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊琳感謝貴人羅志祥。（圖／上多利娛樂提供）

▲▼楊琳推出新專輯。（圖／上多利娛樂提供）

羅志祥不僅是楊琳音樂之路的「貴人」，更是他陪伴他度過低潮期的「心靈導師」；提及這幾年「潛伏期」的心路歷程，楊琳坦言有長達一年的時間因為面對外界的質疑與網路酸言酸語而陷入低潮，還一度讓他自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到。」

他坦言先前因為有一段時間因為經濟壓力得開源節流，還常常一天只吃一餐的方式來省錢兼飲食控制，讓他因此在三個月內受下8公斤，他笑說：「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩四位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥！」不過也因為如此，讓減了8公斤的楊琳成了標準的潮流型男，身心重新回到正軌的他以更成熟的狀態及，迎接音樂路上的下一個階段。

首波主打歌〈不請自來〉，正是他最擅長的「走心系」情歌，MV則特別邀請戲劇女神王萱跨刀演出，為歌曲情緒再添重量，談起兩人結識淵源，楊琳透露兩人是在一次朋友聚會中認識，當他鼓起勇氣口頭邀請王萱參與 MV 拍攝時，對方二話不說立刻點頭答應，讓他相當感動。

導演在 MV 劇情中安排多場情緒濃烈的對手戲，首次挑戰演戲及哭戲的楊琳坦言壓力不小，所幸王萱身為專業演員，不僅哭戲一次到位，更主動帶著這位「戲劇小白」進入狀況，讓拍攝過程相當順利，只是恰逢拍攝當天遇到超級寒流來襲，讓穿著單薄外套上陣的楊琳苦笑說：「演戲真的比唱歌還難！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊琳Yang Lin

推薦閱讀

曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相：沒統計數字

曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相：沒統計數字

2小時前

演員夫妻驚傳撞死人！家屬痛罵「跪完就封鎖」　本人現身認：老婆很害怕

演員夫妻驚傳撞死人！家屬痛罵「跪完就封鎖」　本人現身認：老婆很害怕

16小時前

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

1/10 12:19

鮮肉男星直播15分鐘「帶貨150萬元」！　廠商嚇到「火速宣布續約」

鮮肉男星直播15分鐘「帶貨150萬元」！　廠商嚇到「火速宣布續約」

22小時前

獨／趙學煌癱瘓26年逝！妻前一日剛辦急難救助　演藝圈痛失老戲骨

獨／趙學煌癱瘓26年逝！妻前一日剛辦急難救助　演藝圈痛失老戲骨

16小時前

Toro唱一半「《雪天使》王宇婕來了」　44歲美成這樣...他驚：漂亮

Toro唱一半「《雪天使》王宇婕來了」　44歲美成這樣...他驚：漂亮

16小時前

《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲　「車禍癱瘓25年」友證實噩耗

《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲　「車禍癱瘓25年」友證實噩耗

16小時前

禮服讓JENNIE坐不下！被目擊「站姿搭車」超敬業 金唱片紅毯內幕曝

禮服讓JENNIE坐不下！被目擊「站姿搭車」超敬業 金唱片紅毯內幕曝

7小時前

34歲流行樂天王「空難身亡」！　經紀人同機也罹難

34歲流行樂天王「空難身亡」！　經紀人同機也罹難

2小時前

謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」狂滴到鞋襪！突發狀況曝：拍謝

謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」狂滴到鞋襪！突發狀況曝：拍謝

3小時前

「演員夫妻撞死人」還封鎖遺屬！吳侑函瀕臨崩潰認了：是自我保護機制

「演員夫妻撞死人」還封鎖遺屬！吳侑函瀕臨崩潰認了：是自我保護機制

4小時前

直擊／捲閃兵風波...Energy書偉鞠躬歉　坤達淚謝柯佳嬿：辛苦了

直擊／捲閃兵風波...Energy書偉鞠躬歉　坤達淚謝柯佳嬿：辛苦了

16小時前

熱門影音

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹
尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻

尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
IVE絕美現身像公主　Leeseo險踩兪真裙

IVE絕美現身像公主　Leeseo險踩兪真裙
Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻

Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻
許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」
CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD

CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD
IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！

IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！
宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」
莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

看更多

【差點轉生到異世界】男友趴後車廂指揮女友倒車　最後一下全網爆笑

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前41

許效舜現身曹西平靈堂！　哽咽哀悼「憶37年交情」：祢不會走掉的

23分鐘前24

蔡尚樺主持尾牙穿超辣！「低胸包不住上圍」側邊挖空⋯一轉身被看光

31分鐘前0

台八男神送醫「被綁起來電療」下戲秒斷電　家中女生宿舍現況曝光

44分鐘前0

《模範3》結局封神！影射前總統尹錫悅戒嚴風暴　韓網：有既視感

46分鐘前2

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

1小時前40

才分手陳芳語！　血肉果汁機鼓手彥文「突被宣告退團」

1小時前28

隋棠突PO文「真的受夠自己」！1萬塊飛了 一張照片揭開原因：想哭

1小時前0

老婆優點是什麼？連晨翔「老實回答」劉品言聽完翻白眼：會求生存

1小時前0

日本影帝兒子遭綁架！紐約街頭扭打「零NG」　導演讚：完美

1小時前0

《瘋狂獨角獸》葉芷妤來台拍鬼片　「合體男神鳳小岳」超狂卡司曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！
    2小時前3212
  2. 演員夫妻驚傳撞死人後封鎖家屬
    16小時前4675
  3. 愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失
    1/10 12:192243
  4. 男星直播15分鐘「帶貨150萬元」　廠商火速宣布續約
    22小時前61
  5. 趙學煌妻前一日「剛辦急難救助」
    16小時前387
  6. Toro唱一半「王宇婕來了」美成這樣
    16小時前125
  7. 《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲
    16小時前3414
  8. 禮服讓JENNIE坐不下！
    7小時前1610
  9. 34歲流行樂天王「空難身亡」！
    2小時前42
  10. 謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」
    3小時前123
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合