獨家／Twinko解散有內幕！　張語噥無奈：你們沒有想到我

記者關韶文／台北報導

《超級偶像》冠軍張語噥走過團體解散、合約風波，加盟新公司發行EP《翅膀》，走出過去一切低潮，談到Twinko解散，她滿是無奈，「你們都沒有想到我，我都不能怎麼辦。」

《超級偶像》比賽後，當張語噥以為可以順利當歌手時，卻才是人生辛苦的開始，沒想到過了半年後，終於簽進了第一間公司，卻又等了一年半，仍完全毫無進度，讓她對歌唱事業相當灰心，「我一度有點憂鬱症，每天都為了不開心而哭。」

結束了第一段公司合約後，在好友凱希的介紹下，加入了女團twinko。雖然「以女團出道」這件事並不在自己的規劃內，但是為了圓夢發片，張語噥決定給自己一個機會，「當初有這個機會猶豫一下，當我自己沒辦法決定的時候，就常常去擲筊，但是我還是毅然決然加入了，我應該相信自己，加入公司後，第三天就拍MV，當月就發片了。」

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▲▼張語噥發行個人EP《翅膀》。（圖／記者張一中攝）

過去在比賽中，張語噥總是一個人站在主唱C位，甚至連自己忘記舞步時，簡單solo都不會被觀眾發現，「我真的超級不習慣，我就是一個人站在中間，只要跟老師不一樣也沒關係。」加入團體後，心態也要大轉變，「進了團體後，一開始要走位，像是唱歌也是，他們歌曲都錄好了，幸好還有補錄幾句我的part。」

本來以為Twinko發片後，就能順利圓歌手夢，沒想到短短一年的時間，團體其他成員合約陸續到期，迅速面臨解散命運，甚至解散前，五人根本就沒有見面，張語噥回憶當時情況，「我當時就一直覺得他們會續約，但是有人想主持、想要拍戲，我們就有在群組聊彼此到底要不要續約。」

▲張語噥加入Twinko一年後，就面臨解散命運。（圖／記者張一中攝）

無奈張語噥比較晚加入公司，個人合約比別人還長，發現其他團員陸續不續約時，張語噥百般無奈，「我在群組發現第二個人不續約時，我就是很無奈，我心想『你們都沒有想到我，我都不能怎麼辦。』但其實我很尊重他們的決定，畢竟每一個人擅長的事情都不一樣。」

張語噥解決自己的合約問題後，重新加盟新公司，把原本還沒錄完的個人單曲完成。雖然Twinko五個女孩暫時無法一起工作，但私下的好情誼仍然不變，這次張語噥新EP《翅膀》，也獲得前團員們的祝福。

▲▼張語噥等了五年，終於圓了歌手夢。（圖／記者張一中攝）

從比賽結束後，張語噥等了五年，終於發行了個人首張EP，從選秀節目、直播平台後，終於拿起麥克風當回歌手，「希望年底還有一個演唱會和完整的專輯，我只能說，這五年真的等待很值得，是我自己很滿意的作品，我也很有信心。」

圓夢當了歌手，只是張語噥的開始，未來還有很長的路要走，張語噥感謝粉絲的一路陪伴，「謝謝你們一路以來的支持，我終於發行了我的歌，謝謝你們一直陪在我身邊，希望以後都可以帶給你們多作品，也可以鼓勵到你們。」