高雄「仙女級禮生」白目踩禁忌！　回家發現「屁股留記號」長輩搖頭：被懲罰了

記者潘慧中／綜合報導

禮生被稱為「神的侍女」，通常會出現於廟慶大典幫神明獻花、獻果及分香。有民眾曾在高雄茄萣玄鳳堂遇到高顏值禮生，後來被神出真實身份原來是Showgirl糖糖，她近日上《國光幫幫忙》分享心路歷程，再度引發討論！

▲▼糖糖被網友封為「仙女級禮生」。（圖／翻攝自Instagram／candybaby0402）



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糖糖透露剛接觸「禮生」這項職業時還不懂事，當看到神轎或陣頭理應直挺挺地站好，她卻頻和旁人嘻鬧，不認真的工作態度踩了神明禁忌，回家後發現屁股瘀青，長輩告訴她這就是被神明懲罰的記號，因此學到寶貴教訓。

▲▼糖糖曾被神明懲罰。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）



此外，糖糖表示自己和家人也曾受到神明的庇護，妹妹2017年發生嚴重車禍、昏迷指數一度只有3，她當時虔誠地跪在大甲媽祖的神轎前祈求，妹妹果真逐漸好轉，「從加護病房轉到普通病房，妹妹現在已經就讀大學，完全康復了很神奇！」她後來還有帶妹妹回去還願。

▲糖糖分享工作經歷。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）



《ETtoday新聞雲》曾獨家採訪糖糖，當時聽到被網友封為「仙女級最美禮生」，她覺得備感榮幸，「還滿開心、滿感動有這樣的稱號，因為感覺在這兩年當中，這份工作有打下成績。」

▲▼糖糖不但擔任禮生，平常還是駐唱歌手 。（圖／記者吳奕靖攝）



平常除了擔任禮生，糖糖也在自家開設的火鍋店擔任駐唱歌手，希望顧客品嚐美食之餘還能有不一樣的感官享受，她透露的確有粉絲會挑在她駐唱的時間點來捧場，讓她非常感動。

▲約從21：33分開始。（影／取自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）