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同婚宴開120桌！　艾怡良帶「蔡依林、楊丞琳祝福」慶賀

記者關韶文／台北報導

為慶賀同婚專法正式通過，伴侶盟於5月25日在凱道舉辦盛大的「同婚宴」，邀請100對同婚新人席開120桌，慶祝這歷史性的一刻！ 愛最大慈善光協會也特別邀請金曲歌后艾怡良至現場為百對新人演唱《forever young 》等三首歌曲。

在百對同志璧人和賓客前獻唱，她演唱《Never be the same》時說：「從今天起一切都不一樣了！」讓全場同聲歡呼，她並演唱了《一整夜》和《Forever Young》，她現身力挺同婚不遺餘力，更帶來超級大禮「張惠妹、小S、蔡依林、楊丞琳」等九大巨星特別錄製的祝福VCR播放，引爆凱道高潮！

▲▼艾怡良,蔡依林,楊丞琳。（圖／愛最大公益平台提供）

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▲艾怡良帶著蔡依林、楊丞琳等天后祝福VCR到場。（圖／愛最大公益平台提供）

影片中，蔡依林獻上祝福，「來賓們請掌聲為自己鼓勵新婚快樂！聽說今天有非常多對要一起結婚非常替你們開心我已經在錄VCR的現場感受到你們所有人的幸福快樂，也希望你們可以傳遞一些愛跟愛情的力量給我，祝福你們長長久久健康快樂，到老都聽蔡依林的歌喔！愛最大！」

▲▼525凱道同婚宴120桌,艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

▲▼525凱道同婚宴120桌，艾怡良獻唱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼525凱道同婚宴120桌,艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

楊丞琳則說，「今天終於到了我很爽！我很想包紅包包到手軟！你們快點給我結婚吧！」羅志祥則說，「祝福你們從今開始永浴愛河夫唱夫隨！婦唱婦隨。」影片中，蕭敬騰、ELLA、吳慷仁、小S、蔡康永、CoCo李玟都獻上祝福。

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艾怡良, 楊丞琳, 蔡依林

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