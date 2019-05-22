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認了分手小煜半年！張景嵐口快「以為會結婚」洩心聲

記者林奕如／台北報導

張景嵐今恢單後，穿上平口洋裝小露美腰，出席凍齡傘新品發布會，被主持人問起擇偶條件：「男人功能很重要」，讓眾人大笑。她原本不想談和小煜分手一事，最後聊天之下認了分手半年，記者可惜說以為兩人會結婚，她一時口快回應：「我也以為。」洩了心聲。

▲▼張景嵐「超涼感」出席Rainstory凍齡傘新品發表會。（圖／記者張一中攝）

▲張景嵐認了分手小煜半年。（圖／記者張一中攝）

張景嵐和小煜合作《原來一家人》擦出愛火，交往近3年十分穩定，她發寫真集時，男方大方站台，外界看好這一對俊男美女，但無奈分手收場，她首度現身媒體前，一開始笑笑回答：「沒結婚前都是朋友。」最後洩分手心聲，「經過溝通無效，每個人想要東西不一樣，時間緣分盡了，分手是兩人共識，我是那種決定就決定了，沒有吃回頭草經驗。」

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▲▼張景嵐「超涼感」出席Rainstory凍齡傘新品發表會。（圖／記者張一中攝）

▲▼張景嵐瘦了一圈，否認是情傷導致。（圖／記者張一中攝）

▲▼張景嵐「超涼感」出席Rainstory凍齡傘新品發表會。（圖／記者張一中攝）

外傳分手原因是她篤信妙禪，一直希望另一半一起追隨「Seafood」，張景嵐嚴正駁斥：「覺得滿荒謬，大家誤會我是不了解我，但認識我的人，知道我不是這樣。」恢單是否有人追求？她回答，現在慢慢來，之前相信一見鍾情路線，但現在要好好相處再考慮。

她身形瘦了一圈，是否情傷導致，她連忙否認，是最近天氣熱吃不下，記者玩笑現在眼眶有含淚，她說：「沒有沒有很好。」分手之後她和小煜在朋友聚會還有遇到，還是會打招呼，「個人不怕尷尬，只怕對方尷尬。」

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張景嵐, 小煜, 楊奇煜

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