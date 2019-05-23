52歲男星迷BTS帶女兒衝演唱會　蔣偉文驚：你也是A.R.M.Y！

記者林奕如／台北報導

王自強、高山峰、蔣偉文在《最佳利益》組成資深律師群，自稱「福祿壽」組合，並仿照韓國天團防彈少年團（BTS）團名縮寫，簡稱為「FLS」。蔣偉文加碼爆料王自強「不為人知的一面」，原來王自強受到女兒的影響，成為防彈少年團的粉絲。

▲《最佳利益》資深律師群（由左而右）：天心、蔣偉文﹑曾珮瑜、高山峰、王自強。（圖／中天提供）

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蔣偉文在拍戲期間，就主動提起說防彈少年團，沒想到王自強也是粉絲，蔣偉文：「自強哥其實是個A.R.M.Y（粉絲名），想不到一個大叔可以迷BTS，他是BTS最大的粉絲，每個團員都能如數家珍，我真的太驚訝了。」王自強則說：「我是因為我女兒愛屋及烏，沒想到他（蔣偉文）後來居然去參加BTS台灣演唱會，我就說我女兒也在現場！」兩人熱烈討論韓團，讓一旁的高山峰哭笑不得，直呼：「你們到底是在宣傳最佳利益，還是防彈少年團，搞清楚好不好？」馬上惹來一陣大笑，可見三人的好交情。

▲王自強劇中戴上假髮。（圖／中天提供）

三人飾演資深律師組，王自強為人和氣、平易近人，是少數和實習律師打成一片的律師，頭上時常帶著不自然的假髮。王自強自認個性和角色差不多，但他不忘幽自己一默，「我渴望有假髮這件事，也在這部戲裡實現了。」王自強透露，與製作人陳慧玲首次碰面，就被問「介不介意戴假髮？」且假髮要非常不自然，他馬上笑回完全不介意，「我和瀏海也很多年不認識了。」

▲蔣偉文飾演對外善於交際律師。（圖／中天提供）

高山峰飾演的資深律師「柯士元」，患有亞斯伯格症，凡事追求整齊、規律，對實習律師老板著一張臉，可說是機車上司代表，與他本人個性反差極大：「第一次演強迫症，對我來說是滿大的挑戰，因為我平常滿散漫的。」蔣偉文也笑言，高山峰角色龜毛又有潔癖，什麼都要拿尺來量，令他相當受不了，「他（高山峰）太入戲，在他旁邊躁鬱症會發作。」

蔣偉文飾演的律師「李安邦」，自認帥氣、開朗，面對當事人態度滑溜，是事務所裡最善於對外交際的律師，開玩笑說自己是「本色演出」，他非常喜愛李安邦這個角色。高山峰則爆料蔣偉文拍戲過程中「嘴巴動不停」，不是一直說話，就是一直吃東西，打趣說：「講台詞的時候都在吃東西，嘴部動滿多的。」