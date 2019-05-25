老公婚禮「硬找人吹長笛」結果場面失控！　她換完禮服傻眼：表情都很猙獰

記者潘慧中／綜合報導

双兒2016年和張克帆結婚，回想起婚禮細節，她透露老公事前不寄喜帖只在臉書發消息，結果一堆不熟的人來參加，更誇張的是現場也沒排桌次，導致Tony陳不知道要坐哪裡，「他乾脆就不坐了，現場從禮金桌那邊開始直播，足足3個小時！」一度被誤以為請來第二現場的主持人。

▲▼Tony陳當年在張克帆的婚禮直播3小時。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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双兒透露事前也不知道張克帆有請演奏家來吹長笛，直到換好禮服再度進場、椅子被擺成背對賓客的那一刻，老公才坦言有請人來表演，她當下想說算了，難得有機會就欣賞一下音樂，「但不是婚宴那種很溫柔的曲風，是那種表情都很猙獰的那種，十面埋伏的那種。」

▲▼双兒換完禮服才知道張克帆有請演奏家。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



本來以為演奏家只表演一首曲子，双兒沒料到對方竟失控自Cue：「你們大家都很喜歡對不對！我接下來再（吹）一首！」最後總共表演了3首曲子，她解釋表演的確很精彩，只是真的delay到後面敬酒、送客和After party的時間，Sandy聽了也認同地說：「這很失控！」

▲双兒回顧婚禮細節。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



不只這樣，双兒當時進場前一直等不到張克帆就定位，原來對方跑去幫一對分手男女喬座位，本來溫馨感人的氣氛全被搞砸，「最後一秒他才進來。」這些事情至今仍讓她印象深刻。

▲約從20：23分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

