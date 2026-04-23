名導砸賓士認賠11萬！　「台灣人都得忍這種鳥氣」揭調解內幕

記者陳芊秀／綜合報導

資深導演柯一正因不滿住家車庫門前遭賓士車擋路3天，一怒之下持車擋砸凹車門，遭江姓女車主控告毀損。台北地院昨日（22）首度開庭，即便檢察官勸說賠償應計算折舊，江女仍堅持索賠11萬5498元，雙方僵持20分鐘後，柯一正決定全額認賠達成和解。隨後他在社群平台發長文反思，坦言會思考更好的方式和態度，「我可能因這事已躲過一大劫」。

▲資深導演柯一正砸壞擋住家門的賓士車，車主堅持全額索賠11萬5498元修理費，柯22日到台北地院出庭認賠和解。（圖／記者黃哲民攝）

柯一正揭調解內幕：她一毛都不讓

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柯一正在文中首先澄清，對於砸車部分他「不隱瞞的承認了」，但對於媒體報導他踹車頭、躍上引擎蓋跳動等情節，他直言：「這我倒沒做，不然會有畫面」，並質疑對方將此列入修理費。

提及開庭過程，柯一正透露江小姐在調解時遲到40分鐘且未帶單據。到了法官面前，對方仍拒絕折舊計算，甚至不出示行照，導致案件卡關。柯一正表示，考量後面還有眾多案件要審理，他決定果斷認賠，結束這場糾紛。

痛批違停完全不尊重他人空間

柯一正也分享了事發前的無奈。他翻閱照片紀錄，發現該輛賓士車早已多次擋住他出入的正門口，甚至一停就是好幾天。他曾貼上藍色便利貼請求尊重，卻毫無作用。

他憤慨表示，明明50公尺外就有公有停車場，對方卻執意擋門，「沒有法律規範，警察不開單，誰想在自己家門口畫紅線，台灣人都得忍這種鳥氣。」

對物件不對人，我進階了

針對這次罕見動怒，柯一正進行了深刻的自我檢討。他自認並非衝動之人，一直希望「優雅的過日子」，卻在這次事件中被激怒。他慶幸自己「只是對物件，我不會對人這樣」，但也反思必須抓住失控的自己。

他在文末感謝律師幫他「踩煞車」，並豁達地告訴關心他的朋友：「我會思考更好的方式和態度，我可能因這事已躲過一大劫。我進階了。」