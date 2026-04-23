RM東京違規抽菸全被拍！工作人員屈膝撿煙蒂　傳回韓網被罵翻

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）睽違近7年以完整體回歸，他們日前前往日本工作，怎料，卻被日本知名雜誌《週刊文春》拍到隊長RM在禁煙區抽菸，甚至不聽保全勸阻，事後甚至是工作人員屈膝幫忙撿煙蒂，事件傳回韓網後，馬上登上娛樂新聞排行前三名，RM被韓國網友臭罵「把韓國的壞習慣也帶到日本去了」、「慢走不送」。

▲RM近日遭日本媒體公開亂丟煙蒂的違規行為。（圖／翻攝自RM IG）



據日本《週刊文春》報導，RM日前前往日本工作時，與幾位友人在澀谷附近的酒吧用餐、聊天，一行人換了多家居酒屋，趁空放鬆一下，只是建築內並未設置吸菸區，RM與友人只能到外面抽菸，卻被拍下他們在禁煙區抽菸的違規行為。

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不僅如此，RM與友人在抽菸的期間，一名保全人員曾上前勸阻，但他們並未聽勸，仍繼續抽菸；週刊貼出了多達20張的照片，其中一張還包含工作人員彎腰撿煙蒂的背影照，引起輿論撻伐。

▲RM行為掀爭議。（圖／翻攝自X）



週刊的照片甚至延燒傳回韓網，網友批評聲浪佔多數，有人認為「還讓工作人員屈膝撿菸，太不應該了」、「去別人國家亂丟煙蒂很丟臉」、「怎麼非要在禁煙區吸煙呢」，但也有人認為沒有那麼嚴重，屬於藝人私生活領域。

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