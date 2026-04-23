「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田：收穫實在

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈今年受到AI技術衝擊，製作公司到串流平台積極投入AI製作，甚至衝擊到真人演員的工作現況。男星張小磊原本活躍短劇圈，常扮演霸道總裁，近日接受陸媒訪問，坦承受到衝擊沒戲拍，乾脆回到老家青海種田務農。

▲短劇男星張小磊常演霸道總裁，受到真人劇產量驟減影響，選擇回老家種田。（圖／翻攝自微博）

年拍近200部霸總劇

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據陸媒《群眾新聞》報導，張小磊從2023年開始投入短劇演出，曾參演將近200部霸道總裁題材短劇，全盛時期月收入高達3萬至4萬元人民幣（約台幣13.8萬至18.5萬元）。然而，今年過完年後，感受到真人短劇製作驟減，「索性我就直接想著回家種地了」。

AI衝擊沒戲拍回老家務農

同時張小磊坦承，真人短劇數量驟減是受到AI短劇崛起影響，並說到自己的現況：「我老家是甘肅的，以前就是種地的，屬於我比較拿手的。現在回家種地投入40萬（約台幣185萬元），目前還沒回本。」他接著強調「目前就是先種地唄，有戲找我我就去拍戲，沒戲找我我就種地。」

投入40萬種辣椒

張小磊現在投入種辣椒，「我媽花錢種地供我上大學，我現在大學畢業回來還是種地，這是一個循環。」他用大棚種植辣椒等經濟作物，心態相當坦然地說：「有戲拍戲，沒戲種地。每份收穫都實實在在。」

陸網：霸總也回家種地了

報導曝光後，網友留言「短劇裡最不缺的就是霸總，什麼周總、王總、霍總、顧總，十根手指頭都數不過來的霸總」、「霸總也回家種地了」、「人家是回去創業」、「AI興起下一步陸續就是真人演員失業」。