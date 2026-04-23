原壽命剩不到一週！名導救援「菜市場瀕死浪浪」　逆襲變千萬票房狗明星　

記者蕭采薇／綜合報導

從在鬼門關前徘徊的流浪狗，搖身一變成為破千萬票房的電影主角，這宛如電影般的情節在現實中真實上演！電影《伴我一生，感謝你》的誕生，源自於一段感人至深的奇蹟。

▲希瑪剛被救援起來時（右圖），曾被獸醫認定壽命不超過一週。（圖／龍祥提供）

瀕死流浪犬奇蹟翻身！菜市場獲救逆襲成「票房巨星」

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導演納塔吾受訪時透露，當初在清邁出差時，在菜市場遇見了一隻蜷縮在角落、奄奄一息的流浪狗。當時牠的狀況並不樂觀，若放著不管可能活不過一週，導演因不忍生命就此消逝，毅然決定將其救起並命名為「希瑪」。

▲希瑪原是一隻在菜市場裡，蜷縮在角落、奄奄一息的流浪狗。（圖／龍祥提供）

在醫療團隊的細心照料下，希瑪不僅奇蹟般康復，更因其極具渲染力的眼神與表情，被選為這部電影的主角狗狗「悟飯」。從差點沒命的流浪狗逆襲成為影壇巨星，這件事本身就是一種奇蹟。導演感性表示：「狗狗不只是寵物，他們是反映人性的鏡子。拍攝這部電影，是我身為五個毛孩爸爸最驕傲的時刻。」

▲希瑪在電影《伴我一生，感謝你》演出狗狗「悟飯」。（圖／龍祥提供）



《模犯生》名導聯手《金孫》製片！催淚神作擊敗好萊塢

這段由流浪犬啟發的最動人生命樂章，由《金孫爆富攻略》金牌製片旺芮迪·彭希提薩（Vanridee Pongsittisak）與《模犯生》名導納塔吾·彭皮里亞（Baz Poonpiriya）聯合打造。《伴我一生，感謝你》在泰國上映後隨即引爆淚海，不僅強勢蟬聯雙週票房冠軍，票房更一舉突破8000萬大關，成功擊敗眾多好萊塢強片。這部充滿溫度的作品，將於4月30日在台上映，首週觀影特典即可兌換限量「相愛相伴」A3海報一張。

▲希瑪在電影《伴我一生，感謝你》拍攝現場的可愛模樣。（圖／龍祥提供）