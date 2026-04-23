翻拍韓國連環殺人案！朴海秀被貶回鄉追殺人魔　揭33年真相

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翻拍韓國華城連環殺人案！朴海秀被貶回鄉追殺人魔　揭33年真相

記者林汝珊／台北報導

懸疑犯罪韓劇《稻草人》完整改編震驚韓國社會30年的「華城連環殺人案」 (李春在案)，描述一位因太過正義被從首爾貶回故鄉的刑警，在發現連環殺人案後，不得不與高中時曾霸凌自己，如今已成為檢察官的昔日同窗聯手合作的故事。劇情橫跨1988年至2019年，透過兩名被惡緣與仇恨綁在一起的男人，逐步揭開真相與制度黑幕。由於本劇是懸宕近30年的華城案正式破案後，首部完整改編該案的影視作品。

▲《稻草人》朴海秀、李熙俊。（圖／friDay影音提供）

▲《稻草人》完整改編震驚韓國社會30年的「華城連環殺人案」。（圖／friDay影音提供）

華城連環殺人案曾是韓國近代最惡名昭彰的未解懸案，兇手於1986年至1991年間共犯下10起性侵殺人案，受害者年齡廣達8至71歲卻長年未能偵破，也讓韓國社會陷入集體恐懼。此案曾啟發、改編出多部影視作品，其中最知名的莫過於2003年奉俊昊執導的電影《殺人回憶》、2016年的電視劇《Signal 信號》、2017年的電視劇《隧道》、2018年的電視劇《檢法男女》等，直到2019年警方透過DNA技術確認真兇為因他案服刑中的李春在之後，案件才迎來遲到33年的答案。

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▲《稻草人》朴海秀、李熙俊。（圖／friDay影音提供）

▲朴海秀飾演一位被貶回故鄉的刑警。（圖／friDay影音提供）

在日前舉辦的製作發表會上，朴海秀談到本劇與電影《殺人回憶》的差別時坦言：「《殺人回憶》是在真兇未被抓到之前創作的，而《稻草人》則是在真相揭曉之後，所以角色本質並不重疊。《殺》片當然是經典，我也做了很多研究，不只是參考宋康昊前輩的角色，也會觀察其他角色，吸收對我有幫助的部分。對我來說與其說是壓力，不如說是學習，更多的是需要完成的功課。」他在《稻》劇飾演擁有敏銳直覺的刑警姜泰柱，並透過特殊化妝詮釋1988年的熱血刑警與2019年的高齡側寫師，橫跨30年演出層次十足。

李熙俊則飾演冷靜理性、極具政治嗅覺的檢察官車時英，與朴海秀形成「彼此厭惡卻不得不合作」的核心關係。他笑說兩人大約20年前就在話劇舞台上認識，一直保持好交情，「現在透過電視劇和電影再次合作，他是我非常喜歡的弟弟，也是我尊敬的演員，一起工作的時間真的很幸福。」他還打趣表示，希望兩人未來能像班·艾佛列克與麥特·戴蒙一樣，一路合作到六、七十歲。朴海秀也回應：「比起先前合作的影集《惡緣》，《稻》劇更強烈描繪角色所經歷的痛苦，也能展現更多面向，應該會帶來更好的化學反應。」《稻草人》friDay影音每週一、二與韓國同日獨家跟播。

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華城案韓劇懸疑犯罪朴海秀李熙俊

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