「冠軍收割機」是她！　19歲正妹女歌手狂掃500獎盃吸金數百萬

記者蔡琛儀／台北報導

19歲的大馬學霸歌手劉恩君推出首支單曲〈和光同塵〉，今（23日）舉辦記者會，六歲就開始參加比賽的她，家中累積了近500座獎盃、獎座，被封為「冠軍收割機」，賺進超過百萬元的獎金，不過她透露人生遭遇過的最大挫敗，是在疫情期間歷經「變聲」，聲音變粗還常唱到破音，讓她相當難過。

▲▼大馬新人劉恩君推出個人首支單曲，媽媽也來獻花 。（圖／記者劉耿豪攝）

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好在劉恩君仍走出低潮，靠著演唱林志炫的〈蒙娜麗莎的眼淚〉獲得金曲製作人陳建寧賞識，找來愛徒「武渡羽」小羽，跟她對唱〈和光同塵〉，以前就曾來過台灣的劉恩君，對於這裡的人事物感到格外親切，更大讚台灣「帥哥超多」，笑說：「有一次我和經紀人在新光三越看著路邊的帥哥們，突然就興起『搬來台灣感覺也蠻不錯』的想法！」

劉恩君分享自身拿獎秘訣就是「狂練」、「狂唱」，比賽時心中只想著「Just sing it」，還把媽媽當成「定心丸」，比賽前一定要先去找媽媽練開嗓跟聽她嘮叨，「只要賽前有媽媽的『叮嚀』及提醒，我內心會更加踏實，比賽很奇妙地就能順利過關！」

▲▼陳建寧相當看好劉恩君，還讓她和愛徒小羽合唱。（圖／記者劉耿豪攝）

外型甜美的她自曝「母胎單身」，理想型男友則是希望能像男神許光漢及林柏宏一樣帥，她透露自己偏愛陽光型男，高帥更加分，沒交過男友的她，每當唱情歌時就以這兩位男神作為幻想對象。