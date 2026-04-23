電視台徵大胸妹拍「摸乳巷」無酬勞！　全網砲轟…製作人急刪文

記者陳芊秀／綜合報導

寶島文化電視台推出全新外景行腳節目《寶島來七桃》，尚未正式首播卻在社群平台掀起爭議。一名自稱是該節目的製作人，近日為24日在彰化鹿港天后宮與「摸乳巷」的拍攝行程徵求女性路人嘉賓，文中開出「身材姣好、上圍突出」等條件，且直白表示「沒有編列酬勞」，徵人貼文引發網民怒火。

▲電視台發文徵人，要求條件引發爭議。（圖／免費圖庫／PAKUTASO）

沒預算徵身材姣好、上圍突出女性

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根據貼文資訊，該名製作人宣稱節目正在累積集數，預計24日下午一點於鹿港老街拍攝。他表示因臨時想在「摸乳巷」新增一個綜藝橋段，急需徵求一名身材火辣、上圍突出的女性與外景主持人互動。

製作人在文中強調「只是一個梗，沒有物化女性喔」，並試圖以「增加曝光度」作為交換條件，坦言「抱歉的是沒有編列酬勞」，但這種試圖尋找「免費勞動力」且帶有強烈歧視與特定身材要求的行為，讓廣大網友完全無法接受。

網友怒批：標準怪怪的

網友怒嗆：「一個梗沒有物化女性，但找的是女性」、「幹嘛不找一個男生掛兩顆水球啊？反而更有節目效果」、「都2026了，換個方式吧拜託」目前製作人的貼文已經刪除。