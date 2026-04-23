27歲周墨突患腦梗塞！「以為感冒就沒管」悲吐1習慣惹禍 185cm剩48kg

記者潘慧中／綜合報導

27歲大陸男星周墨（本名：何枝紅）曾參與《青春有你》第三季面試，還出演過電影《青春期4》與《崑崙傳》。沒想到，他近日突然在社群平台坦言罹患右側小腦半球腦梗死（腦梗塞），並示警了一項壞習慣，「等真生病了才知道，健康有多重要，有多難受。」

▲周墨證實罹患腦梗塞。（圖／翻攝自抖音／周墨）



周墨近日在抖音透露，2025年9月還在拍攝，隔月還和朋友聚會，結果不久後就因病剃了平頭，最後還理成平頭，第一次在輪椅上過生日，「我從來沒有想到27歲得這個，人生彷彿按下了暫停鍵。現在臉麻說不出話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周墨2025年9月還在拍攝，沒想到狀況急轉直下。（圖／翻攝自抖音／周墨）



如今，周墨不是定期回醫院治療，就是在家復健，「每當夜深的時候我有些時候容易焦慮⋯然後我媽告訴我接受現實，現在每天睡覺是我最喜歡幹的事，至少在夢裡我是好的。」

▲▼周墨近期不是去醫院，就是在家專心復健。（圖／翻攝自抖音／周墨）



事情傳開後，周墨有感而發地提醒大家，身體不舒服一定要及時就醫，「千萬別像我一樣硬扛，一定要少熬夜、少喝酒、少抽菸，好好愛惜自己」，但他也解釋自己生病的原因並非以前動過的手術，「是因為熬夜。我以為是感冒就沒管。」

▲▼周墨想念以前健康的模樣。（圖／翻攝自抖音／周墨）



周墨也表示，其實相關病症在2月就被診斷出來了，他是直到這個月才公開此事，「我現在身體還是不太好，站著沒有平衡感，說話也費勁，唱歌也回不到以前的狀態了。」185公分的他透露目前體重約48公斤，並非像新聞報導的瘦到30公斤，「大家一定一定要照顧好自己。」

▲周墨澄清沒有瘦到30公斤。（圖／翻攝自抖音／周墨）