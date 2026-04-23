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多頭總司令張錫跨足娛樂圈　攜手邱瓈寬揭秘「演唱會經濟」

▲▼ 張錫專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲張錫認為演唱會不僅唱唱歌，而是一場「秀」，並指出台灣演唱會是一個巨大的「娛樂經濟」市場 。（圖／記者徐文彬攝）

記者許逸群、潘姿吟／專訪

曾掌舵國泰投信、在台股呼風喚雨的「多頭總司令」張錫，退休後的下一個落腳處出乎眾人意料。他一頭扎進自己口中的「娛樂小白」領域，尋找更有趣的生命意義。張錫在接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，他觀察到後疫情時代，「一票難求」的演唱會背後，藏著極其龐大的商業邏輯。他以泰勒絲（Taylor Swift）新加坡巡演帶動逾5億美金的產值為例，斷言這絕對是一門充滿潛力的「好生意」。

張錫不諱言，金融圈講求的是冷冰冰的數字與邏輯，而娛樂產業卻浸泡在感性與夢想中。在與邱瓈寬合作的過程中，他敏銳地發現，許多娛樂從業人員往往為了成就夢想（如：拍電影）而忽略了不賺錢的現實殘酷。

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▲邱瓈寬。（圖／記者李毓康攝）

▲「理性的張錫」與「感性的邱瓈寬」合作創造出劇烈火花 。（圖／記者李毓康攝）

然而，身為專業投資人，張錫骨子裡仍堅守「邏輯與數字」。他直言，無法獲利的事很難吸引他投身其中，但他看準演唱會是現今社會的「剛需」與「趨勢」，重點在於如何用理性的架構，去圈出感性的獲利空間。

將演唱會視為「專案」　打造五感體驗與情緒價值

為了跨入這行，張錫正像海綿一樣吸收娛樂知識。聽過太多投資者因「水太深」而慘賠，他歸納出一套生存心法：必須將一場演唱會當作一個嚴謹的「專案」來經營，「從預算控管、成本核算到藝人選角，每一步都要精確對標。」他進一步分析，在AI浪潮襲來之際，人類對真實的「五感體驗」與「情緒價值」會產生更強烈的渴望。

這個時候，演唱會就是一個完美的載體，無法被數位取代的沉浸式互動，恰好填補了後疫情時代人們對深度體驗的心理缺口。

▲▼GD 。（圖／翻攝IG）

▲張錫談到全球趨勢下的台灣潛力，K-Pop產業模式可借鏡。圖為GD。（圖／翻攝IG）

張錫的視野並不侷限於台灣，他觀察到演唱會經濟已是席捲全球的浪潮，從美國到東南亞、甚至中國大陸，市場活力驚人。他點出，台灣其實擁有深厚的藝人底蘊與幕後人才，過去曾是華語流行音樂的推手，這意味著我們在這一波全球趨勢中，握有絕佳的戰略位置。

他舉例市值破300億美金的國際娛樂龍頭，說明完整的生態圈能創造多驚人的產值，並特別提到韓國K-Pop的成功，核心就在於將娛樂轉化為「專業產業化」，從培訓到全球營運，都有一套成熟的經營思維。

演唱會進化成「秀」　科技與回憶連結推升價值

「現在的演唱會，已經不再單單只是站著唱歌了。」張錫指出，這是一場結合了LED、聲光特效、舞台敘事與前沿科技的「秀」。當表演進化為一場全方位的視覺與聽覺饗宴，它能更深刻地勾起觀眾的情感共鳴與回憶。這種「體感」的提升，正是支撐高票價的底氣。他認為，科技並非要取代現場，而是要成為情感的放大器，讓過往的回憶與現代的視聽技術結合，推升市場價值。

談到台灣現狀，張錫也精準點出痛點「大型場館的嚴重稀缺」，這直接限制了國際頂級藝人來台的規模。

此外，他提到，打造全新IP不容易，台灣不一定要執著從零到有，反而可以「活化」擁有經典金曲與廣大粉絲群的藝人。透過新科技與現代化的重新包裝經典，精準鎖定具備高消費力的中壯年族群，因為這群人買的是「青春的回憶」，這將有機會為台灣的娛樂經濟，注入一波成長動能。

▲▼孫燕姿高雄演唱會。（圖／Make Music提供）

▲科技與理性思維，將形塑娛樂產業的未來藍圖。示意圖為2025年孫燕姿高雄演唱會。（圖／Make Music提供）

展望未來，張錫預言AI技術將成為演唱會的秘密武器，如虛擬投影、新型態的互動體驗，將把「五感」推向新的層次。這種結合尖端科技與現場魅力的模式，是他認為娛樂產業能持續創新的關鍵。未來的演唱會將會是一場融合了視覺、聽覺、情感與科技的沉浸式盛宴，全方位滿足現代人對感官與心靈的雙重渴望。

投資新視角　理性邏輯驅動娛樂產業健全發展

從資深投資人的眼光來看，張錫強調演唱會比電影或戲劇更有投資優勢，原因在於財務邏輯清晰、回收週期短。他分析，從門票、周邊到贊助，演唱會的收入來源明確且易於量化估算，這讓它更像是一個可控的「專案投資」。

這種理性的商業運作，正是吸引他跨足其中的關鍵主因。張錫深信，將金融界的邏輯思維帶入，建立穩健的獲利機制，能讓娛樂產業脫離純感性的盲區，走出一條理性與感性共存的永續之路。

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張錫邱瓈寬演唱會娛樂經濟K-PopAI

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