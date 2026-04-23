影帝級韓星李南熙病逝！2年前參演《無聲蛙鳴》　享壽64歲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇圈再傳噩耗，影帝級資深演員李南熙（이남희）驚傳辭世，享壽64歲。家屬於23日證實，他已於22日下午5點因病離世，消息一出震驚影視與劇場界。出道逾40年的他，長年活躍於舞台劇與影視圈，即便到了2024年仍持續接拍作品，未曾停下對表演的熱情，突如其來的離世消息讓影迷難過不已。

▲影帝級韓星李南熙病逝，享壽64歲。（圖／翻攝自iMBC YouTube）



李南熙1983年透過舞台劇踏入演藝圈，紮實的劇場歷練奠定深厚演技基礎，之後跨足電影與電視劇領域，憑藉細膩且層次豐富的表演風格，成為業界公認的實力派演員。他曾參與多部知名作品，包括電影《黑祭司》，以及戲劇《六龍飛天》《監獄醫生》等作品。近年他也持續拓展戲路，於2024年出演Netflix原創劇《無聲蛙鳴》，再度展現不減當年的演技實力。

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▲李南熙一生奉獻給戲劇，2年前還跨足國際平台參演Netflix的《無聲蛙鳴》。（圖／翻攝自iMBC YouTube）



回顧其演藝生涯，李南熙在劇場界同樣成就斐然，曾於1998年獲韓國劇場協會演技獎肯定，2011年奪下演劇大賞最佳男主角，隔年再獲東亞劇場獎演技獎，多項殊榮見證他在表演藝術領域的卓越地位。

李南熙突然傳來離世噩耗，讓圈內外震驚與惋惜。其靈堂設於新村世福蘭斯醫院，預計於24日上午10點20分舉行出殯儀式，親友與影迷將送他最後一程。