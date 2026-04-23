朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」！照片藏亮點：綠茶外殼

記者潘慧中／綜合報導

朱軒洋、吳卓源2024年被週刊拍到在河濱公園互動親密，但因為他當時仍和美妝KOL女友Cindy同居中，劈腿報導鬧得沸沸揚揚。雖然吳卓源2025年受訪時曾說「愛情和交友，我全看錯了」 ，結果事隔約1年，她和朱軒洋22日發聲明證實已復合，而Cindy當晚發的限動也引起了關注。

▲朱軒洋認愛吳卓源後，Cindy發的限動。（圖／翻攝自Instagram／cindyhhh32）



從Instagram限時動態中，Cindy上傳了一張在超商採購零食的照片，入手了洋芋片、紅心芭樂綠奶蓋雪糕，包裝上頭還寫著「茉莉綠茶外殼」等字眼，一片綠油油不禁讓粉絲推測是否意指被綠的往事。

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▲Cindy分手後越來越漂亮！（圖／翻攝自Instagram／cindyhhh32）



反觀吳卓源，雖然被大批網友貼上小三的標籤，但她22日仍無所畏懼地認愛朱軒洋。她解釋雖然一度和身邊的人都保持距離，但後來發現「還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情」，才再度有了交集，「I’m so sorry to everyone that I’ve hurt and affected.（對於所有因我而受到傷害與牽連的人，我深感抱歉。）」

▲▼吳卓源親筆信認愛。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）



隨著吳卓源的聲明曝光，朱軒洋也證實了這段戀情，「這段時間，我一直在學習如何好好成為一個更成熟的人。在徹底沉澱之後，我和Julia都選擇面對內心真實的感受，未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」

▲朱軒洋。（圖／翻攝自Instagram／berantzhu_0404）