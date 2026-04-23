走在韓國突被請客！竹中雄大率Novelbright三度登台

記者林汝珊／台北報導

日本人氣搖滾樂團 Novelbright 日前揭曉全新亞洲巡迴演唱會「Novelbright ASIA TOUR 2026 ～PYRAMID～」行程，台北站定於10月24日在新北市工商展覽中心舉行，這也是他們本次巡演的最終壓軸場，將帶著全新專輯《PYRAMID》三度登台開唱。

▲Novelbright帶著全新專輯《PYRAMID》三度登台開唱。（圖／和協整合行銷提供）

Novelbright 全新專輯《PYRAMID》以「跨越時代、難以預測卻持續被喜愛的存在」為概念，靈感來自對歷史與未知事物的興趣，希望作品能讓聽者產生不同解讀，不侷限於單一情境。而專輯主打歌之一的〈透明〉作為動畫『冰之城牆』主題曲，主唱竹中雄大透露是在閱讀原作後創作，從角色面對他人眼光與距離感的掙扎出發，同時融入自身情緒，才順利完成這首歌。

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竹中雄大近日為了宣傳專輯，在接受媒體訪問時談到音樂啟蒙，他表示從小就喜歡柚子，國中開始接觸木吉他並練習〈夏色〉，同一時期也因朋友介紹無意間看到「ONE OK ROCK」出道曲〈內秘心書〉現場演出畫面受到衝擊，他說「那真的很衝擊，我甚至在等紅綠燈時看了三次，錯過了好幾次綠燈（笑），那是我第一次被『樂團』震撼。」

此外，他日前也登上韓國音樂節目《 不朽的名曲 》，談到演出《韓日歌王戰》後在當地人氣變化，表示一年前在韓國還能自在外出用餐，但最近半年開始，進餐廳常常就會有人叫他名字，讓他很驚訝。甚至還自爆曾受到粉絲招待，「有次去吃韓式雞湯鍋，對方說是粉絲，最後甚至不收錢」讓他受寵若驚。

Novelbright 「Novelbright ASIA TOUR 2026 ～PYRAMID～」台北站，將於10月24日（六）在新北市工商展覽中心舉行，票價為新台幣A區3900、B區3600、C區（全區均為座位席）2800、D區2000 以及身障席1950元，預計 5月8日中午12點在年代售票系統開賣，更多詳情可洽主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。