炎亞綸罕見「發聲挺汪東城」：真的不容易！　爆男友也遭CP粉騷擾

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸今（23日）出席精品手錶活動，而他和前隊友汪東城雖然早已多年沒合作、合體，近期卻有不少「CP粉」仍在回味，炎亞綸為此屢次在網路上開砲，而汪東城日前還開直播罕見公開回應，要CP粉不要一直沉迷自己的幻想，「我不知道他們貼臉開大的心態是什麼，但我相信他們內心深處應該挺空虛寂寞的。」

▲▼炎亞綸和汪東城近日不知為何又被CP粉冷飯熱炒。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自微博）

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炎亞綸今天被問到此事，忍不住自虧：「難得我們有共識。」也在鏡頭前隔空喊話汪東城：「辛苦大東，真的不容易。」炎亞綸直言，對方應該也是忍了很久才會說話，也確實有不少CP粉行徑太過頭，「我已經身經百戰，我耐受度很高。」

他坦言阿本和自己現任男友都被某些CP粉留言騷擾過，「我自己也會看BL，但我覺得現實跟興趣還是要分開。」阿本也曾經跟他反應過，炎亞綸也只能安慰阿本，無奈表示：「但他們是帶著自己世界觀的粉絲，真的要互相尊重。」

▲炎亞綸無奈直言，CP粉已經打擾到他身邊朋友。（圖／記者黃克翔攝）

炎亞綸說：「我對於爭吵和對立已經無法承受，如果他們覺得在這樣的情境下可以滿足他們的想像，只要不要傷害到人就好，我的回應就是，Lt it be，因為這件事已經很久，我出道多久就大概多久，差不多從品牌1983年發表手錶開始吧！」幽默回應又幫品牌宣傳。

而他今天也分享自己在3年前蒐集錶，本來是當作資產分配，後來才開始研究每一只錶的工藝，透露手錶收藏大約占自己總資產的百分之五，但曾買過200萬的手錶給自己當禮物。他笑說過去自己容易衝動式消費，和媽媽理財觀念不一樣，他在2015年衝動買了一棟預售屋，2018年賣給朋友，小賺了200萬，現在則會在消費前，適時停看聽，「我會看這筆消費會不會有負擔、或幫助我增加資產。」

▲炎亞綸帥氣出席手錶品牌新品發佈。（圖／記者黃克翔攝）