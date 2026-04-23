51歲簡沛恩未婚無子被問「誰幫忙送終」 認了委託他辦後事：沒那麼可怕

記者潘慧中／綜合報導

簡沛恩現年51歲，目前已淡出演藝圈，專注經營餐飲及寵物相關事業。近日格外掀起討論的是，被問到「沒小孩誰幫忙送終」的疑問，她理性地分享了關於身後事的安排，「重點是努力讓自己跟得上規劃好的晚年生活，一個人沒那麼可怕。」

▲簡沛恩已經計劃好後事。（圖／翻攝自Facebook／簡沛恩）



[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對死亡的看法，簡沛恩坦言以前確實覺得死亡很可怕，但這幾年接連送走了外婆、父親，以及視如女兒的毛小孩後，心境有了極大轉變，「與其說害怕死亡，其實是害怕失去，因為死亡這件事就代表我會永遠失去他們。但我們就算害怕，我們還是沒有辦法去抵抗死亡，因為死亡就是人生一定要經歷。」

▲簡沛恩近年陸續送走親人。（圖／翻攝自Facebook／簡沛恩）



針對不婚不生可能面臨的送終問題，簡沛恩表示她已經規劃妥當。她找了一位小她十幾歲的朋友，「未來在某個時段，我會把保險受益人這部分委託給他，等於是用我保險的錢處理身後事。 」

▲簡沛恩將後事委託給比她小10幾歲的朋友。（圖／翻攝自Facebook／簡沛恩）



另外，由於日後不會有孩子祭拜，簡沛恩傾向選擇植葬，「塵歸塵、土歸土，因為我覺得人到最後就是一坨灰」，對於身後事展現出灑脫的人生態度。

▲簡沛恩傾向選擇植葬。（圖／翻攝自Facebook／簡沛恩）



生死觀的轉變也影響了簡沛恩對生活的看法。她認為人生在世的時間其實並不長，且永遠無法預知下一刻會發生什麼，因此「能做的就是把這一刻好好過好」。她強調，人生沒什麼好計較的，最重要的資產就是在世時能好好珍惜每一天。