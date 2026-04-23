吳慷仁赴陸發展…邵雨薇認一年見3個月　被問「工作愛相隨」回應了

記者黃庠棻／台北報導

女星邵雨薇主演的台劇《動物園》剛播畢，近日又投入電影《漫長的告別》拍攝，與李康生、王耀慶有不少對手戲，她也為此多學了一個新技能，但礙於保密條款，目前都還不能透露。感情生活上，與吳慷仁穩定交往多年，今（23）日出席活動時被問到小倆口的關係，也大方做出回應。

▲邵雨薇出席理品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

邵雨薇今（23）日出席國家地理服飾活動，穿著一襲青春洋溢的夏日服裝現身，短裙搭配白色上衣與綠色襯衫，大秀修長美腿。她透露自己私下最喜歡的戶外活動是露營與潛水，小時候曾參加童軍團，會扛著器材跑澄清湖，所以相當熱愛自己搭帳篷。

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▲邵雨薇出席理品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

談及男友吳慷仁，邵雨薇被問到對方近期多在大陸發展演藝事業，一年相處的時間下來是否有三個月，她露出害羞笑容回答「有啦」，但並不會仔細加總雙方相處的時間。至於每次現身都會被問到另一半的話題，她則坦言「不會因此覺得怎麼樣，當然還是希望自己的事情被關心，還是會希望讓大家多看見我的事。」

▲邵雨薇出席理品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）



而吳慷仁首度演出陸劇《危險關係》，搭檔大陸女星孫儷，戲裡扮演精神科醫師，對女主角展開一連串情緒操控（PUA），兩人互飆演技深獲好評。邵雨薇坦言自己還沒有看男友演的這部戲，直呼「忙著在拍電影，沒有時間看。」而她被問到「會不會想跟男友一起到大陸拍戲？」她則秒回「下一題」巧妙閃躲。

▲《危險關係》由孫儷、吳慷仁主演。（圖／iQIYI提供）