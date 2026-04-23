《逐玉》CP已be！李卿被爆「隱戀營業」　深夜去女生家過夜被抓包

記者陳芊秀／綜合報導

大陸狗仔「劉大錘」昨日（22）放話喊「逐玉CP已be了！男方在偷摸談戀愛！」預告要公開人氣陸劇《逐玉》演員的戀情。而爆料影片23日曝光，劇中扮演「公孫鄞」的男星李卿被拍到與神秘女子互動親密，同回住處徹夜未出，引發網友對其劇播期間「隱戀營業」的激烈討論。

▲陸狗仔聲稱《逐玉》CP已be，預告要爆料男方戀情。（圖／翻攝自微博）

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▲《逐玉》李卿、喻鐘黎這對CP深受喜愛，狗仔23日爆料李卿戀情。（圖／翻攝自微博）

根據爆料影片，李卿結束與好友的聚餐後，獨自前往某小區，與一名正在遛狗的女性會合。而他主動接過狗繩幫忙遛狗，與小狗互動顯得十分親近，同時也和身邊的女性熱絡聊天，凌晨一點兩人上樓回女方家，接近天亮也沒有出來，一直到隔天上午他沒有換衣服，直接去公司，狗仔劉大錘更引用《逐玉》劇中失戀金句「風雨廊亭夢已醒」，指他與劇中CP女星喻鍾黎只是工作關係。

▲李卿深夜前往女方家過夜，隔天上午衣服沒換直接去公司。（圖／翻攝自微博）

李卿入行多年，這次憑《逐玉》中「公孫鄞」一角走紅，與喻鐘黎飾演的長公主有暗戀感情線深受喜愛，被劇粉命名「火姝鄞花CP」。然而，李卿戀情曝光後，被狗仔調侃「風雨廊亭夢已醒」，更被批評在劇集播出期間進行CP營業包括直播，拍共創影片，卻隱瞞現實戀情，有「消耗粉絲信任」之嫌。但也有部分網友認為，李卿並非偶像，戀愛屬於個人自由，爆料影片幫忙女生遛狗反而贏得好感。還有網友指出演員私生活與角色應該分開看待，「戲裡戲外應應分開」。面對狗仔影片爆料，李卿以及其工作室尚未有正式回應。

▲李卿、喻鐘黎宣傳《逐玉》拍攝共創影片、直播，男方被質疑「隱戀營業」。（圖／翻攝自微博）