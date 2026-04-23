獨／丟丟妹被傳跟男友分手！？　人在西藏急病纏身回應了

記者葉文正／台北報導

台灣直播圈最近盛傳，丟丟妹與男友髮型師 Tommy已經分手？消息指出，丟丟妹之前經常PO出跟男友合照，但已經一段時間沒有PO照，且直播前髮型師也不是Tommy，種種跡象顯示兩人已經情變。

▲丟丟妹(右)男友TOMMY嚴重缺氧。（圖／經紀人提供）

丟丟妹透過經紀人表示：「聽說？誰說？明晚我直播會一次說清楚講明白。」並要求記者，如果有拍到男友甚麼緋聞或現象，一定要通知他們。

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▲TOMMY缺氧嘴唇發紫。（圖／經紀人提供）

但丟丟妹目前人在中國西藏，聽到這個說法也是無奈回應：「我跟Tommy還有團隊都在這裡直播，連續工作12小時，Tommy因為出發前就已經身體有恙，飛機上還上吐下瀉，病的不輕。」兩人PO出的影片也能看見，Tommy神色呆滯，丟丟妹擔心這樣睡下去傷到內臟，要他去急診。

據了解，Tommy可能是腸胃炎，加上到西藏後高原反應嚴重，血氧濃度一度降到只有79(正常人要90幾)，丟丟妹認為事態嚴重，擔心他會突然走掉，趕緊要工作人員將男友送醫，Tommy隔天雖有好轉，但嘴唇依然發紫，且反應遲鈍仍在恢復中。