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方文琳「校花級二女兒」滿20歲！　神基因激似媽…生日美照正翻網

記者劉宜庭／綜合報導

星二代于齊薇是女星方文琳的二女兒，過去跟隨媽媽在活動上亮相時，就曾被網友封是「校花級美女」。她在今（13日）迎來20歲生日，媽媽13日也在臉書上感性寫下生日祝福，「親愛的女兒，謝謝妳來到我的生命裡，請記得在外無論遇到任何事…家永遠存在，媽咪的愛更存在妳心。」

▲▼大崎下特映見面會-于齊薇,方文琳,于齊優。（圖／記者黃克翔攝）

▲方文琳育有2個寶貝女兒于齊優（右）、于齊薇（左）。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

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方文琳13日透過臉書發文，隔空為二女兒送上生日祝福，一開始就提到「老二心結」，「常常人家都說：『老大照書養，老二照豬養』！！～我自己是老二，所以我也懂～但無論是怎麼樣的方式，媽媽對孩子的愛是一樣的。就我而言…媽咪怕妳也這麼認為，所以一定做到更公平的模式。」

同時，方文琳也勉勵愛女，「當老二的我們在個性上確實更獨立、更勇敢，這樣的個性有好有壞，許多事情會一股腦的想去嘗試，除了要保護好自己更要懂得選擇好與壞定義知道嗎？」如今逢遇二女兒生日，她因為有工作在身，雖然無法陪伴女兒，但前一天過午夜時，她從冰箱拿出友人2天前送她的蛋糕，悄悄點上蠟燭，並以帶著沙啞感冒聲音，為愛女獻唱生日快樂歌。

▲方文琳二女兒滿20歲了！　一家神基因「五官激似媽」美照曝光正翻。（圖／翻攝自方文琳臉書）

▲二女兒年滿20歲，方文琳感性寫下生日祝福。（圖／翻攝自方文琳臉書）

當下，于齊薇許的生日願望，內容全和家人有關，包括「媽咪身體健康、家人身體健康」。方文琳見狀，內心更是滿滿感動，除了感謝愛女的貼心，也感性表示，「謝謝妳來到我的生命裡，請記得在外無論遇到任何事…家永遠存在，媽咪的愛更存在妳心，我愛妳。」

不過，方文琳發文同時，也PO出二女兒的一系列甜美照片，也意外成為眾人目光焦點之一。照片中，于齊薇散發過人氣質，張著水汪大眼，五官輪廓更是神似星媽，引來大票網友留言誇讚，「哇，女兒真漂亮」、「有媽媽的神韻」、「跟媽媽一樣美喔」，不少人也送上生日祝福，在網路上引發一陣熱烈討論。

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