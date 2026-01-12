劉雨柔昔「坐月子遭尪炫瘦10kg」　1週甩2kg霸氣回擊：等著啊！

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔在2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口去年7月完成結婚登記，同月平安生下女兒「小花生」，平時會透過社群記錄生活的她，今（12）日發文透露，老公在她坐月子的時候卯起來減重，令她不是滋味，如今她也成功減重，得意地向對方喊話：「咻～一下，就會回到5開頭了（咬牙+捏拳）等著啊！我的神～隊～友。」

▲劉雨柔懷孕時被尪卯起來減肥惹怒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔以「報月子仇」為題發文，透露她在坐月子期間，老公竟然「卯起來減肥」還成功瘦了10公斤，這讓當時正處於「身材焦慮正值巔峰」的她感到相當崩潰。更讓劉雨柔氣不過的是，老公當時天天以此炫耀，甚至會站在體重計上藉口沒戴隱形眼鏡，叫她幫忙看數字，讓她忍不住翻白眼。為了扳回一城，她上週下定決心要找回過去的身材，沒想到僅僅過了一週，就迎來了讓驚人成果。

劉雨柔還原這場「復仇」經過，昨天夫妻倆在外吃完晚餐回家後，她第一件事就是站上體重計。老公見狀忍不住在一旁潑冷水吐槽：「神經！誰會在晚上最胖的時候量體重。」為此劉雨柔霸氣反擊，認為自己就是喜歡在最胖的晚上量體重，因為「如果數字還往下掉，那就代表真的瘦了。」結果揭曉，即便是在吃飽喝足的狀態下，她這週體重就已掉了2公斤。接著，劉雨柔得意地看向老公，並搭配一個「甩髮」動作。

▲劉雨柔會分享育兒心得。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

面對驚人的瘦身速度，劉雨柔透露老公突然開口問她：「妳有在吃什麼嗎？給我，我也要吃。」為此她心想「月子仇此時不報，待何時」，於是看著老公冷冷地拋出一句諧音哏：「粗鼠（吃屎）。」隨後大笑離場。文末劉雨柔也附上生產前半個月的照片，透露當時體重飆破80幾公斤，但她誓言要發揮決心及毅力，目標是超越老公當初減掉的10公斤紀錄。