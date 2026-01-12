「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

▲AV女優松本菜奈實宣布將拍攝最後一部影片。（圖／攝自松本菜奈實IG）

記者張鈜閔／綜合報導

AV女優松本菜奈實(松本菜奈実)昨日突在社群網站宣布，「明天我將拍攝最後一部A片！今後的活動會在私密帳號公布」，等於正式從AV界引退，結束9年生涯，讓粉絲們感到不捨惋惜。

達人：重心已不在AV

AV達人「一劍浣春秋」在部落格「Play no1」發文，認為松本菜奈實應是脫衣舞以及會計的工作逐漸成了她的主力，所以才決定放掉拍攝A片這一塊，這也解釋為何不久前會退社離開事務所，另外她也透露日後若有「色色的活動」會在私密帳號公布，得要追蹤該帳號才看得到。

▲松本菜奈實將社群帳號轉成「私密上鎖」，表示今後色色活動會在裡面公布。（圖／攝自松本菜奈實X）

寫真女星轉戰AV界爆紅

松本菜奈實原是寫真女星，2017年轉戰AV界，憑藉一身豐滿上圍J罩杯爆紅，她來台時曾接受《ETtoday》專訪，自爆下海原因「本來對AV界就滿有興趣，朋友跟我說『妳胸部很大可以試試』。」成為轉行契機，更透露「家人不知道我在拍A片」，她也表示AV女優心靈要很強大，「雖然一次可以獲得很多金錢，可是會跟不喜歡的男優搭配，心靈如果不強大的話，可能無法繼續做下去。」