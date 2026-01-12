金球獎／全劇組踏上紅毯「舉起影后幸運符」　男主角真的奪影帝！

記者黃庠棻／台北報導

多才多藝的巴西演員華格納莫拉（Wagner Moura），同時具有導演、製片和音樂家等身分。早年曾以《精銳部隊》和《精英部隊2》系列創下巴西票房紀錄，更因演出Netflix影集《毒梟》（Narcos）享譽國際，並獲金球獎提名。

▲《這不只是個間諜故事》華格納莫拉奪得金球影帝寶座。（圖／海鵬影業提供）

去年他才以《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）榮登坎城影帝，並成為首位獲得紐約影評人協會獎最佳男主角的拉丁裔演員，今天再奪金球獎劇情類最佳男主角，展現其精湛演技與國際影響力。

今年49歲的華格納莫拉，這次在電影《這不只是個間諜故事》中，飾演科技專家馬賽羅，因得罪70年代巴西軍事獨裁權勢，遭人買兇追殺。他為保護年幼兒子決定逃亡，並幸運一路受到地下特務的庇護。

華格納莫拉獲獎時表示，《這不只是個間諜故事》是一部關於集體記憶，或社會失憶，以及世代創傷的電影「如果創傷會代代相傳，那麼價值觀也可以」，他認為電影《這不只是個間諜故事》正是獻給「那些在困難時刻，依然堅持自己價值觀的人」。

有趣的是，《這不只是個間諜故事》劇組全員在走紅毯時，隨身攜帶印有上屆金球巴西影后費南妲托雷斯（Fernanda Torres）的幸運符，果真收穫雙料大獎，令人又驚又喜。

而華格納莫拉不僅是首位榮獲坎城影帝的巴西演員，也是第一位榮登金球獎影帝的巴西男星，即使演員生涯都因為演出充滿政治色彩的角色爆紅，但他仍小心翼翼、不願讓這些角色來定義自己「我喜歡當個演員，並不想成為電影中的『切格瓦拉』」。

▲《這不只是個間諜故事》在本屆金球獎奪得雙料大獎。（圖／海鵬影業提供）

《這不只是個間諜故事》同時榮獲本屆金球獎最佳外語片，並獲派代表巴西角逐2026奧斯卡最佳國際電影，導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）上台致詞感性發言，呼籲「此刻正是需要電影的時代，年輕人們，拍電影吧！」為本屆金球獎再添動人時刻。《這不只是個間諜故事》將於農曆春節後在台上映。

另外，出演《沙丘》、漫威系列的好萊塢男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård），憑藉最新作品《情感的價值》（Sentimental Value），勇奪金球獎電影類最佳男配角，除感謝妻子一直以來的「愛之深責之切」，也提到演出這部片讓他知道什麼叫做「壞爸爸」，幽默致詞令人莞爾、收穫熱烈掌聲。

更感動的是，史柯斯嘉在致詞尾聲真情流露，呼籲所有觀眾進戲院看電影，霸氣表示「電影就是該在電影院裡看」，博得滿堂彩。史戴倫史柯斯嘉在《情感的價值》中，飾演曾經享譽盛名卻離家多年的電影導演古斯塔夫，企圖東山再起的他，向劇場演員女兒發出新片邀約卻遭拒絕。

後來，史柯斯嘉轉而改邀渴望成名的美國女星瑞秋擔綱演出，不料這一決定將在父女之間極度私密、充滿親情糾葛的家庭關係中，再掀波瀾…。史柯斯嘉榮獲金球獎後隨即在後台受訪，不改幽默本性直呼「我要喝到爛醉」，開心之情溢於言表。《情感的價值》將在1月23日全台上映。