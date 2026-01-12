ALLDAY PROJECT夜市趴趴走！　「帥地陪超眼熟」一看是張景嵐男友

記者黃庠棻／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演，不僅典禮本身引起許多討論，大量韓星現身在台北市趴趴走也成為話題。其中，剛獲得新人獎的ALLDAY PROJECT在典禮前一天到饒河夜市逛街，沒想到地陪竟是女星張景嵐的男友陳銳。

▲ALLDAY PROJECT來台參加金唱片。（圖／讀者提供）

ALLDAY PROJECT的成員Bailey與Tarzzan在頒獎典禮前一天，出現在中山捷運站，被許多歌迷捕獲，晚間兩人也到饒河夜市體驗台灣特有的夜生活，一路上都吸引了大批民眾的目光。

▲ALLDAY PROJECT來台參加金唱片。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，ALLDAY PROJECT抵達饒河夜市之後，走在Bailey與Tarzzan前面幫忙開路的人被發現相當眼熟，原來是資深藝人陳凱倫的兒子陳銳，而他同時也是女星張景嵐的男友，他事後在社群網站上發出與兩名成員的合照，寫下「他們都說這次來台北很好玩、這兩天很開心！真的把夜市能吃的東西都吃了」。

▲陳銳帶ALLDAY PROJECT的成員Bailey、Tarzzan逛台北。（圖／翻攝自陳銳Threads）

陳銳不僅發出與Bailey、Tarzzan的合照，也分享了兩位成員在夜市與歌迷的合照，網友紛紛留言「我一直以為你是經紀人」、「謝謝你帶ADP在台北周邊走走」、「原來地陪是你」、「你很帥耶，我還以為你是藝人」，而他自創眼鏡品牌相當成功，也讓不少民眾敲碗「可以找他們代言」，引起熱議。

▲陳銳帶ALLDAY PROJECT的成員Bailey、Tarzzan逛台北。（圖／翻攝自陳銳Threads）