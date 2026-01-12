BoA寶兒結束25年約「宣布離開SM」！　官方聲明曝光

記者王靖淳／綜合報導

南韓天后寶兒（BoA）今（12）日宣布不續約，確定與SM娛樂結束長達25年的合約關係，官方的聲明稿曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲寶兒離開SM娛樂。（圖／翻攝自Instagram／boakwon）

SM娛樂今（12）日在聲明中指出，公司與寶兒在經長時間、深入的討論後，雙方已達成共識，確認合約於去年12月31日正式畫下句點。SM娛樂感性地表示，能夠陪伴寶兒走過這段燦爛旅程是公司莫大的榮幸，並強調寶兒在這25年間，不僅是公司驕傲，同時也是象徵性的存在。

雖然與寶兒結束合作關係，但SM娛樂在聲明中表示，將由衷支持寶兒在未來的新活動與新挑戰，同時也期待她能以「亞洲之星」繼續綻放光芒，並在聲明最後呼籲粉絲及大眾繼續給她滿滿的愛與關注，期許她在未來的道路上依然能自信前行。

▲SM娛樂聲明稿。（圖／翻攝自Instagram／boakwon）

回顧寶兒的演藝生涯，她自2000年以年僅13歲的稚嫩年紀出道，已迎來出道25週年，這段期間她不僅成為韓流海外進軍象徵、還被譽為「亞洲之星」，同時也是SM娛樂不可或缺的靈魂人物。如今寶兒與SM娛樂結束這段25年的合約關係，立刻引發粉絲熱議，同時也紛紛到她的社群貼文底下留言，送上誠摯的祝福。

此外，寶兒稍早也透過IG發聲，感性表示：「正因為毫無保留地付出與獲得，所以我毫無留戀地離開。 感謝這段共度的時光，未來我也會繼續為閃耀的SM娛樂應援。 謝謝。」