ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

尾牙最強BGM！《花木蘭》中獎神曲超靈
微波爐食物不是放中間！網傻眼：用錯20年
陳凱倫赴曹西平靈堂！手寫信送別老友
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿信 劉宇寧 小澈 蔡依林 許光漢 楊琳 陳鎮川 陳哲遠

BoA寶兒結束25年約「宣布離開SM」！　官方聲明曝光

記者王靖淳／綜合報導

南韓天后寶兒（BoA）今（12）日宣布不續約，確定與SM娛樂結束長達25年的合約關係，官方的聲明稿曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲▼寶兒。（圖／翻攝自Instagram／boakwon）

▲寶兒離開SM娛樂。（圖／翻攝自Instagram／boakwon）

SM娛樂今（12）日在聲明中指出，公司與寶兒在經長時間、深入的討論後，雙方已達成共識，確認合約於去年12月31日正式畫下句點。SM娛樂感性地表示，能夠陪伴寶兒走過這段燦爛旅程是公司莫大的榮幸，並強調寶兒在這25年間，不僅是公司驕傲，同時也是象徵性的存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然與寶兒結束合作關係，但SM娛樂在聲明中表示，將由衷支持寶兒在未來的新活動與新挑戰，同時也期待她能以「亞洲之星」繼續綻放光芒，並在聲明最後呼籲粉絲及大眾繼續給她滿滿的愛與關注，期許她在未來的道路上依然能自信前行。

▲▼寶兒。（圖／翻攝自Instagram／boakwon）

▲SM娛樂聲明稿。（圖／翻攝自Instagram／boakwon）

回顧寶兒的演藝生涯，她自2000年以年僅13歲的稚嫩年紀出道，已迎來出道25週年，這段期間她不僅成為韓流海外進軍象徵、還被譽為「亞洲之星」，同時也是SM娛樂不可或缺的靈魂人物。如今寶兒與SM娛樂結束這段25年的合約關係，立刻引發粉絲熱議，同時也紛紛到她的社群貼文底下留言，送上誠摯的祝福。

此外，寶兒稍早也透過IG發聲，感性表示：「正因為毫無保留地付出與獲得，所以我毫無留戀地離開。 感謝這段共度的時光，未來我也會繼續為閃耀的SM娛樂應援。 謝謝。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

BoA寶兒

推薦閱讀

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

21小時前

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

13小時前

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

8小時前

《食尚玩家》阿諾認了隆乳！很多人一看成果震驚：好勇敢 動刀契機曝

《食尚玩家》阿諾認了隆乳！很多人一看成果震驚：好勇敢 動刀契機曝

5小時前

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

22小時前

珍妮佛勞倫斯「全身透視」走紅毯激辣！深V包不住上圍：我快全裸了

珍妮佛勞倫斯「全身透視」走紅毯激辣！深V包不住上圍：我快全裸了

10小時前

台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」　董座賈永婕深夜發聲

台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」　董座賈永婕深夜發聲

13小時前

300萬網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

300萬網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

1/11 20:05

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

12小時前

蔡依林北京演唱會過審仍遭檢舉！　陸網瘋傳：幾百封信投訴文旅局

蔡依林北京演唱會過審仍遭檢舉！　陸網瘋傳：幾百封信投訴文旅局

11小時前

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」！網驚喜：全台灣最貴的照片

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」！網驚喜：全台灣最貴的照片

13小時前

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

1/11 14:59

熱門影音

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」
許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的
阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤
IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！

IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！
Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹
尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻

尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻
CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD

CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

看更多

【事發畫面】演員夫妻楊傑宇、吳侑函驚傳撞死人

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前58

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

30分鐘前10

古天樂加持！《尋秦記》票房開紅盤　「林峯驚喜獻聲」預告來台慶功

31分鐘前30

金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬照喊：與Jennie最近的距離

1小時前114

周杰倫宣布參加澳網！　放話：贏了獎金全部捐出去

1小時前0

金球獎／全劇組踏上紅毯「舉起影后幸運符」　男主角真的奪影帝！

2小時前10

BoA寶兒結束25年約「宣布離開SM」！　官方聲明曝光

2小時前1

余祥銓暖心告白逼哭媽媽　李亞萍念媳婦「這麼笨嫁給余祥銓」

2小時前1

「網路巡守員」雄中校長談性別意識！　揭童年創傷：無法忍受不公

2小時前10

Lulu婚期近比主持三金緊張　稱讚老公陳漢典「大直男」

2小時前30

劉雨柔昔「坐月子遭尪炫瘦10kg」　1週甩2kg霸氣回擊：等著啊！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    21小時前3632
  2. 《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭
    13小時前3011
  3. 中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立
    8小時前45
  4. 《食尚玩家》阿諾認了隆乳！
    5小時前4830
  5. 阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了
    22小時前109
  6. 珍妮佛勞倫斯「全身透視」走紅毯激辣
    10小時前146
  7. 台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」賈永婕發聲
    13小時前4865
  8. 300萬網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」
    1/11 20:052413
  9. BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！
    12小時前147
  10. 蔡依林北京演唱會過審仍遭檢舉
    11小時前3043
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合