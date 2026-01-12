周杰倫宣布參加澳網！　放話：贏了獎金全部捐出去

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫近年來熱愛網球成痴，經常在社群上分享自己打球的影片，沒想到今（12）日他無預警發文拋出震撼彈，高調宣布：「我要以球員身份參加澳網了！」並放話如果贏了比賽，會將百萬美金全數捐出。

▲周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫在社群限動中證實，自己將於1月14日現身澳洲網球公開賽的賽場，消息一出立刻引發全球粉絲暴動。不僅如此，周杰倫也公開立下誓言，表示如果最終幸運獲勝，拿到的獎金「一百萬美元，全部捐出去」，將這份榮耀轉化為愛心公益。

▲周杰倫表示如果贏了要把獎金全捐出去。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



雖然豪氣宣布參賽，但周杰倫隨即幫大家打預防針，透露這次比賽的規則相當殘酷，是採取「一分制勝的賽制」，也就是說一球就能定生死。面對不容失誤的賽制，他搞笑地表示相當擔心自己的表現，自嘲說：「也有可能我連球都碰不到就出局了...」為了避免尷尬場面發生，周杰倫心中早已盤算好戰術，打趣地說：「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」

▲周杰倫邀請大家來看他比賽。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

最後，周杰倫也坦言，比賽節奏將會非常快，很有可能不到一分鐘就結束了。因此，他不希望海外粉絲為了這短短的比賽特地破費，溫馨喊話：「所以不用大老遠飛來。」不過，對於原本就身在澳洲的粉絲，他則是熱情表示：「當地的朋友要來加油也非常歡迎喔！」

▲周杰倫宣布參加澳網。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）