啾啾性別趴前一天「緊張到失眠」　吐焦慮心聲：怕哪個環節沒做好

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）和樂天桃猿外野手陳晨威去年完成結婚登記，小倆口最近低調舉辦性別派對，宣布將成為新手爸媽，同時也揭曉肚子中的寶寶是女生。為此，啾啾昨（11）日透過社群發聲，同時也透露舉辦性別派對的真實心聲。

▲啾啾、陳晨威舉辦性別派對。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



啾啾分享性別派對當天的心情，直呼運氣相當好，「性別趴那一天天公作美」，剛好遇上了溫暖又舒服的天氣，讓這場戶外派對得以在最完美狀態下進行。現場氣氛熱鬧，親友們都沉浸在迎接新生命的喜悅中，啾啾感動地表示，活動過程中一切歡笑溫馨，事後更收穫滿滿的好評，許多朋友都跑來跟她說派對辦得很成功，這讓她感到無比欣慰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲啾啾坦承性別派對前很緊張。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）

雖然性別派對已經圓滿落幕，但啾啾也坦言，為了這場活動，她在事前可是承受不小的心理壓力，深怕招待不周。她自爆在派對登場的前一天，自己其實緊張到失眠，整晚輾轉反側無法入睡，甚至焦慮地怕哪個環節沒做好。所幸最後看起來很溫馨歡樂，大家玩得盡興、吃得開心，「而且根本沒想到竟然破百人來參與，謝謝大家。」