「網路巡守員」雄中校長談性別意識！　揭童年創傷：無法忍受不公

高雄中學校長莊福泰近日受邀小公視節目《反正你也不睡覺》，不僅分享「網路巡守員」的上線時段，更在節目中剖析自己從內向少年到成為話題校長的心路歷程，聽完校長的故事，讓主持人吳曉樂感性地說，以前覺得校長是全世界最無聊的工作，如果 17 歲時知道長大的職業是校長「我可能會哭出來」。

莊福泰校長在節目中分享，自己習慣在社群平台上搜尋關鍵字「雄中」，即時掌握學生的動態。近年來高中校園性別意識抬頭，面對網路上偶發的性別議題論戰甚至「炎上」風波，莊福泰選擇不逃避。他提到，面對學生對於「性別紅利」或覺得男性被針對的質疑與焦慮，他不會用校長權威壓制，而是與學生對話，甚至一一回覆私訊，引導學生思考言論背後的社會脈絡與影響，展現了教育者的高度與耐心。

為何願意花這麼多心力去傾聽與溝通？莊福泰在節目中首度揭露一段童年創傷。小學一年級時，他因與同學的小互動打鬧，竟遭對方家長衝入校園持鐵器公然打罵羞辱，而當時老師就在一旁卻未介入伸出援手。

這段「孤立無援」的記憶深刻影響了他。莊福泰表示，正因為受過傷，讓他對「不公義」的事情特別敏感且無法忍受。從年輕時當老師為了學生營養午餐品質槓上廠商與高層，到現在成為校長後堅持守護學生的權益，都是源於那份想要保護孩子的初衷。

儘管外表看來能言善道，莊福泰卻自認本質是個「孤僻」的人。他以過來人身分給同樣內向、社恐的青少年兩點建議：第一，「先接納你自己」，認同自己現在的樣子並沒有錯；第二，「找到會接納你的人」，哪怕只有一個朋友或長輩，都能成為支撐你的力量。

回望青春，莊福泰笑說如果讓 17 歲的自己看到現在當上雄中校長的樣子，一定會覺得不可思議。當時害羞內向的他，原本的人生劇本是「在鄉下當個沒人認識的老師，安靜平和地過日子」，甚至退休後也想去日本鄉下隱居。