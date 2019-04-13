言承旭談被提分手痛哭　「好想跟妳說對不起」曝離別原因

記者張筱涵／綜合報導

藝人言承旭和林志玲緋聞傳超多年，忠實支持他們的粉絲也有很多，男方日前登上《王牌對王牌4》坦承一直想要努力學會「愛」，進而談到受到單親家庭影響，潛意識總會讓自己要當一家之主，也因為這樣很不會表達真正的心意。

▲言承旭。（圖／視覺中國CFP）

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言承旭說碰上另外一半明明應該要很關心，可是又沒辦法溫柔表達，就像他對媽媽受傷時的反應一樣，明明想要表達的是「妳要好好保護自己，要健健康康的」，但總是會先發脾氣。他坦承曾有過一段感情對方說要分手，其實很難過但又不容易表現出來，當時故作堅強但到朋友面前哭得悽慘。

▲言承旭被分手的時候非常難過。（圖／翻攝自浙江衛視YouTube）

面對這段其實捨不得結束的感情，言承旭說：「我好希望現在有小叮噹可以伸長的那個樓梯，可以敲敲窗戶然後跟她說對不起。」他有很強大的愛，但要表達、要說出口的時候又沒辦法做到，沒辦法鼓起那個勇氣，如果有顆流星能夠許願：「我想談一段轟轟烈烈的戀愛，我會享受那個快樂，要努力不要那麼輕易放棄，因為手緊緊牽著往下走是最難的。」

▲言承旭想談轟轟烈烈的戀愛。（圖／翻攝自浙江衛視YouTube）

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