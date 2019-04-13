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男星和女經紀人開房7hrs…事後「手上驚見驗孕棒」　仙女級妻子心碎刪光親密照

記者張筱涵／綜合報導

大陸演員張丹峰1年內就被爆了2次和經紀人畢瀅有染，第一次老婆洪欣有跳出來否認，但這次則一語不發還把親密合照都刪除，而在這次被爆料的影片中，眼尖的網友指出畢瀅手上拿的是驗孕棒。

▲洪欣、張丹峰。（圖／翻攝自微博／洪欣）

▲洪欣把過去的夫妻合照全刪了。（圖／翻攝自洪欣微博）

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畢瀅日前被爆出穿著睡袍進出張丹峰的房間，來來往往似乎在處理一些公事，等到男方回來時就共處一室，待了7個小時才分開來，這段影片曝光後叫網友相當驚訝直呼「又來了」。另外，有網友12日在八卦論壇指出畢瀅手上拿著的長條狀物品很像驗孕棒，再加上畢瀅身形豐滿又常穿著寬鬆，讓人不免懷疑是否懷孕了。

▲畢瀅手上的東西被懷疑是驗孕棒。（圖／翻攝自娛樂圈新鮮事微博）

▲畢瀅手上的東西被懷疑是驗孕棒。（圖／翻攝自娛樂圈新鮮事微博）

在張丹峰和畢瀅的開房間事件被爆出後，洪欣沒有跟上次一樣第一時間就跳出來護夫、一起面對爆料內容做一一解釋，而是到現在都沒有針對這件事情做出特別的回應，但就在隔天把微博上的親密合照全數刪除，為品牌站台現身時也透過負責人傳遞「狀態很好」的消息。

另外，有網友爆料自己疑似翻出疑似畢瀅在大陸論壇「天涯」的帳號「靜靜看著你和她」，她在文中稱自己愛上有婦之夫，天天看著自己的愛的人與老婆在一起，快受不了了，甚至還指男方曾承諾過要離婚娶她。另外「靜靜看著你和她」的帳號裡還留有指名罵洪欣的文章，說對方是「醜八怪」、「洪欣美嗎？人老珠黃褶子能夾死蚊子，你們是不是眼瞎」。

事實上，洪欣是香港知名演員，亮眼的外型總被稱讚「根本就是仙女」，後來轉戰大陸演藝圈也有不錯的成績，可惜工作順利感情卻不是，1996年和黃國梁結婚隔年就離婚，1997年和莫少聰結婚又在2000年離婚且產下一子，接下來9年期間都獨自撫養孩子努力當個支撐家庭經濟和孩子教育的單親媽媽，2009年遇上張丹峰和對方結婚，沒想到2018年對方爆了一次和畢瀅出軌事件，不到9個月又被爆一次。

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關鍵字

張丹峰, 洪欣, 畢瀅, 出軌

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