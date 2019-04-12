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好萊塢男神現身饒河夜市！　PO「經典觀光照」影迷嗨了：在台灣？

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）以經典愛情片《戀夏500日》走紅，是不少觀眾心目中的男神。他12日在臉書邀請網友們po出手機拍攝的「夜景照」，背景居然是台北知名觀光景點饒河夜市，讓不少台灣粉絲興奮大喊：「喬瑟夫高登李維在台灣？！」

▲▼喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）。（圖／翻攝自IG）

▲好萊塢男星喬瑟夫高登李維，是不少影迷心中的男神。（圖／翻攝自IG）

喬瑟夫高登李維12日在臉書貼出「饒河夜市夜拍照」，並寫下：「看看你手機裡的照片，當你找到一張夜晚拍攝的照片，貼在下面。」此一貼文讓台灣粉絲非常興奮，開心的猜測「男神是不是在台灣？」也有人拿他和吳慷仁相似的長相開玩笑說：「終於要和吳慷仁相認了嗎？」

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▲▼喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）在臉書放上饒河夜市照片。（圖／翻攝自臉書）

▲喬瑟夫高登李維在臉書放上饒河夜市照片。（圖／翻攝自臉書）

不過喬瑟夫高登李維並未指出照片拍攝的時間，因此並不能確定是否「台灣ing」，但光是在他的臉書看到台灣的著名景點，就已經夠讓台灣影迷興奮。而過去喬瑟夫高登李維並未有公開來台的經驗，因此照片若真是由他所拍攝，也代表在工作之餘，他曾私下來台旅遊過。

▲▼喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）。（圖／翻攝自IG）

▲好萊塢男星喬瑟夫高登李維，是不少影迷心中的男神。（圖／翻攝自IG）

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