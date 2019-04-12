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聖結石遊港買芒果汁　「每口都喝到塑膠片」卡喉嚨噎到…網聽店家反應全怒了！

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber聖結石近日和嘟嘟一起到香港旅遊，沒想到11日時突發文說差點在當地被噎死，嚇壞眾人。

▲聖結石和嘟嘟近日到香港旅遊。（圖／翻攝自聖結石臉書）

▲聖結石和嘟嘟近日到香港旅遊。（圖／翻攝自聖結石臉書）

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聖結石11日發文透露到知名的香港甜品店買芒果汁，拿到手後就開心品嚐可是越喝越覺得喉嚨跟嘴裡都覺得怪怪的，一直有喝到硬塊的感覺，一吐出來當場嚇慘，吐出來的東西竟然是塑膠片！而且數量不只一個，是「幾乎每口都有塑膠片」，他趕緊向店家反應就是希望不要再有人誤喝到。

沒想到老闆娘聽了只說句「哦，我換一杯給你」，聖結石連說兩聲不用來拒絕，因為其實也不敢再喝了，對方完全沒有解釋或查證、只是退錢後就視若無睹的反應讓他相當傻眼，搭上計程車回飯店的路上都在咳嗽，整整10分鐘都沒停不下來，因為一直覺得喉嚨有異物感，回到房間趕緊灌水才好一點。

▲聖結石和嘟嘟近日到香港旅遊。（圖／翻攝自聖結石臉書）

▲聖結石買芒果汁卻每口都喝到塑膠片。（圖／翻攝自聖結石臉書）

聖結石無奈嘆道：「其實我真的很喜歡來香港，最喜歡來吃美食，昨天吃了一品雞煲，真好吃～只是這間甜品店的品質如此，我希望我的香港觀眾千萬要注意呀…別再喝到『特製』果汁了…」同時也直接標記出該甜品的粉絲專頁，上傳的照片第一張也是該店的店面照：「我特地標記這個店家，希望他們看到這篇文章，不要再賣這種塑膠碎片果汁了，我是真的覺得喉嚨不太舒服，希望店家能了解一下自己的產品品質。」

▲聖結石和嘟嘟近日到香港旅遊。（圖／翻攝自聖結石臉書）

▲聖結石臉書全文和補充留言。（圖／翻攝自聖結石臉書）

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