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艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

記者李湘文／綜合報導

「反骨男孩」成員艾瑞絲（Aries）日前過生日，在Instagram限時動態抱怨：「不需要特別祝生日快樂，不要再私訊我了！少來煩我！」被質疑對粉絲發脾氣，引發爭議。她事後解釋是因為收到性器官照，才憤而發文，但仍被網友瘋狂批評、檢舉，導致Instagram帳號消失，11日在臉書PO影片，難過落淚：「我覺得很抱歉。」

▲艾瑞絲道歉。（圖／翻攝自臉書／Aries 艾瑞絲）

▲▼艾瑞絲日前在Instagram發言引起爭議。（圖／翻攝自臉書／Aries 艾瑞絲）

▲▼反骨艾瑞絲發文。（圖／取自艾瑞絲IG）

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艾瑞絲錄製影片回應爭議，自認原本說話就比較直接，但現在已是公眾人物，自己會再檢討，「讓我的粉絲感到很難過，我也覺得很抱歉，對不起你們。」雖然知道自己有錯，但艾瑞絲近期飽受網友攻擊，甚至Instagram帳號被惡意檢舉到關閉，好不容易10日一度恢復正常，隨後又被檢舉消失，令她很難受，認為這已是網路霸凌。

▲艾瑞絲道歉。（圖／翻攝自臉書／Aries 艾瑞絲）

▲艾瑞絲含淚道歉。（圖／翻攝自臉書／Aries 艾瑞絲）

一邊敘述這幾天發生的事，艾瑞絲一邊在鏡頭前紅了眼眶，哽咽表示：「我就在想……你們是真的有討厭我討厭到這個程度嗎？如果有的話，我覺得很抱歉。」她低頭向大家道歉，但也強調自己的工作已受到嚴重影響，提醒網友如果過度人身攻擊，是必須承擔法律責任的，委婉請大家節制言行。

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