蔡依林力挺青峰…參加《歌手》原因笑炸！　還原「睡前對話」

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林首度參加陸綜《歌手2019》決賽，成為吳青峰的幫唱歌手，11日晚間攜手現身活動「歌王之戰紅毯直播」，讓粉絲尖叫聲不斷。兩人被稱為「青菜組合」，被問起為什麼接受邀請，答案笑翻大批網友。

▲《歌手》總決賽，蔡依林擔任青峰的幫唱歌手。（圖／翻攝自微博／吳青峰、蔡依林）

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吳青峰透露，因為自己姓吳（W），加上蔡依林的蔡（C），原本組合名稱叫作「WC」，但是感覺變成「有味道的組合」，所以改叫「青菜組合。」兩人紅毯造型也受到網友關注，當他見到蔡依林身穿綠色短上衣，搭亮綠色長褲，笑說：「我是看到『青』了啦，那『峰』呢？」幽默口吻讓天后露出燦爛笑容。

▲蔡依林、青峰參加《歌手》紅毯，透露為什麼答應幫唱。（圖／翻攝自微博／吳青峰、蔡依林）

蔡依林被問到為什麼答應參加《歌手》，笑說：「好像是要睡覺前，晚上，然後他就傳給我（訊息），說有點不好意思可以來幫唱嗎？我就說好吧，我好像沒有什麼猶豫，只有確認一下有沒有其他工作，我連他要唱什麼都沒問耶。」她爽快答應，結果對方連歌都還沒選，被問青峰有沒有機會成為歌王，認真回應「我的責任是希望把他推上去，我會盡我的責任，把他最奔放的一面釋放出來」，瞬間令眾人聯想到會不會跳舞，吳青峰急喊「不要讓大家有錯誤的期待啦！」