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3歲童模身高僅88cm…遭衣架抽打猛踹！　網揭「狠母陰謀論」

記者張筱涵／綜合報導

大陸「3歲模特妞妞被媽媽猛踢」事件越演越烈，妞媽在微博稱沒有虐童之意，但仍遭網友翻出過去多次打小孩的影片，11日在網友的搜尋之下還發現妞妞的身高不達一般3歲小孩的平均身高！

▲▼ 小小模特妹拍照！下秒被親媽「猛踢一腳」。（圖／翻攝自微博）

▲妞妞10日被爆出遭媽媽從後面踹。（圖／翻攝自微博）

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▲▼ 小小模特妹拍照！下秒被親媽「猛踢一腳」。（圖／翻攝自微博）

▲妞媽在微博發佈道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

大陸網友11日在知名論壇「豆瓣小組」寫下題為「天哪，那個被踢的童模妞妞，身高體重驚到我了，這是正常的嗎」的文章，文中可見他找出的資料就是妞妞在服裝網站上登錄的身高體重和尺碼資訊，圖中可見身高只有88公分，體重12公斤。

大陸童模妞妞身高88公分。（圖／翻攝自豆瓣小組）https://www.douban.com/group/topic/138080967/

▲網友翻出妞妞的身高體重，直呼不正常。（圖／翻攝自豆瓣小組）

另外，該名網也有在服裝網站中找出多張妞妞笑得燦爛的模特兒照，可是腳上都有明顯傷痕，尤其背面居多，令人看了十分心疼。他也忍不住提出曾聽說「有些童模父母誤了不讓孩子長得太快接不到工作（超過130公分），會故意讓孩子營養不良、睡眠減少來抑制發育」，在加上妞妞的拍攝常常進行到晚上10點多，應是只有3歲大的妞妞該睡覺的時間。

大陸童模妞妞身高88公分。（圖／翻攝自豆瓣小組）https://www.douban.com/group/topic/138080967/

▲網友發現照片中的妞妞腳上常有傷。（圖／翻攝自豆瓣小組）

根據衛生福利部國民健康署發佈的「兒童生長曲線百分位圖」，3歲女童的平均身高為95公分，平均體重則為14公斤。大部分網友都相當氣憤直說「她的這個身高體重是兩歲體檢的標準身高體重，三歲體檢這個身高體重絕對是不達標的」，不過也有網友指出「我孩子也是快3歲差不多也是這樣的身高體重，吃睡都很正常，醫生說生長曲線是正常的不斷向上攀升，就是比較緩慢吧」，在留言串展開熱烈討論。

▲衛生福利部國民健康署發佈的「兒童生長曲線百分位圖」。（圖／翻攝自衛生福利部國民健康署）

▲衛生福利部國民健康署發佈的「兒童生長曲線百分位圖」。（圖／翻攝自衛生福利部國民健康署）

大陸童模妞妞身高88公分。（圖／翻攝自豆瓣小組）https://www.douban.com/group/topic/138080967/

▲網友反應。（圖／翻攝自豆瓣小組）

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