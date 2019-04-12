乃哥爆李懿「故意弄掉細肩帶」　鎖骨香肩全都露…剪輯師揭幕後片！

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人乃哥（徐乃麟）敢言敢行，熱血的主持風格受到觀眾喜愛，日前在《天才衝衝衝》中爆料模特兒出身的李懿故意弄掉肩帶，等正式錄影時才拉上，後製剪輯工作人員也放出原影片讓大家見真相。

▲《天才衝衝衝》由乃哥和城城主持。（圖／翻攝自華視綜藝頻道YouTube）

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在《天才衝衝衝》台語特別企劃第二彈環節時，輪到李懿和張芸京這隊來挑戰，但遊戲開始前乃哥突然衝上台說：「你幹什麼？剛剛還沒錄的時候，導播說李懿從妳那邊開始，她就故意把它弄掉，5、4、3、Cue（才拉起來），妳很無聊耶！」讓搭檔主持人曾國城笑道彎腰不起說：「小心機。」

▲乃哥說李懿故意弄掉肩帶。（圖／翻攝自華視綜藝頻道YouTube）

李懿臉紅解釋：「我拉起來啦！它自己掉的，自己掉的啦！」後製剪輯師也在這段後放出正式錄影前的片段，可以發現肩帶的確是在她手往後放準備之時突然滑下，她處變不驚地維持笑容默默將細肩帶拉上，可見專業與冷靜，只是沒想到還是被眼尖的乃哥看到，引起現場一陣爆笑。

▲剪輯師還李懿清白。（圖／翻攝自華視綜藝頻道YouTube）

▼【母湯喔！乃哥又玩到爆粗口 直接叫人家去吃x】│瞎拼五四三單元版 天才衝衝衝2019.04.06。（影片／取自華視綜藝頻道YouTube，如遭刪除請見諒）