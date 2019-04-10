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半夜睡覺「隔壁床男孩伸手進來」　Lara驚醒：他在摸我！

記者關韶文／台北報導

「only YES means YES沒有同意‧就是性侵！」現代婦女基金會10日邀請梁心頤（Lara）、 梁妍熙、黃遠出席「性暴力預防」宣導活動，梁心頤（Lara）也分享自己過去的經驗，半夜被一位男同學手伸進來摸，當下讓她嚇壞了！

回憶當時情形，梁心頤當時只有高中，「我有一年跟朋友去美國過暑假，有一天去找了一個男同學玩，然後我們決定大家一起睡他的房間。我在半夜醒來發現這位男同學在摸我。當下我唯一的反應就是希望這件事停止，所以我就把他的手移開繼續睡覺。」

▲▼梁心頤,梁妍熙,黃遠。（圖／現代婦女基金會 提供）

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▲▼梁心頤、梁妍熙、黃遠一同出席宣導活動。（圖／現代婦女基金會提供）

▲▼梁心頤,梁妍熙,黃遠。（圖／現代婦女基金會 提供）

雖然隔一天，梁心頤仍和同學有說有笑，「直到離開我才意識到其實我很不舒服，我覺得錯愕和羞恥，一直在想是不是我前一個晚上的什麼舉動讓他會錯意，也許他真的不是故意的，我是不是沒有保護好自己，我該不該跟任何人說，等等。」

事發後，梁心頤收到那位男生寫信給她，「他說他覺得非常抱歉。舉出這個例子是為了讓大家意識到有很多關於性的東西是需要被討論的。人生常常會有一些模糊的情況，導致事情發生後我們可能來不及反應或會做出一些很奇怪的反應。」也因為這樣的案例，讓梁心頤（Lara）親自挺身而出！

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