張信哲自評：小巨蛋99分！　「字幕沒歌詞」是故意的

記者關韶文／台北報導

張信哲《未來式》小巨蛋演唱會圓滿畫下句點，張信哲給自己99分，「好的演唱會應該是台上台下互動連結，但是唱的部分我知道哪裡沒唱好，整體感覺我已經很開心了。」張信哲會後慶功宴上，放下心中大石頭，開心慶功！

▲▼張信哲自評演出99分。（圖／記者黃克翔攝）

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為了這場演唱會，張信哲努力瘦身，短時間內狂掉6公斤。演唱會上，張信哲幾度差點落淚，他在台上忍住情緒，「不行，因為如果我釋放出來，我接下來就不用唱了！」張信哲會試著想像一些無厘頭的事情，讓自己分散情緒，「就突然想一下晚上去哪裡吃東西，我會讓自己不要沉在氣氛裡。」唱到《時間都去哪》時，張信哲自認由於情緒太激動，導致一開始沒唱好。

▲▼張信哲開心舉辦演唱會慶功宴。（圖／記者黃克翔攝）

關於演唱會沒有歌詞字幕一事，則是導演的堅持，張信哲表示，「沒這麼熟悉的歌詞，就不要假會（台語），因為這些都是有設計跟想法，有些段落是讓大家去聽歌，去感受我們的設計。」

此外，演唱會背後張信哲也有自己的堅持，「大家想到老歌手的演唱會，就是會想到情懷，但我希望我演唱會可以傳達新的東西，所以這次經典歌只有三分之一、新作品三分之一、超冷門歌三分之一，花了許多時間設計，要讓歌迷去感受音樂生涯中，不同的開創作性作品。」

《未來式》演唱會巡迴nonstop演出，下週又要到廣州演出，張信哲心疼工作人員，「我就是保持好我自己的規律生活，讓自己規律運動、休息、演出，但工作人員還要拆台，比較辛苦。」