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確定演唱《我是一隻小小鳥》！　趙傳31年「首攻巨蛋」

記者關韶文／台北報導

資深歌手趙傳將在8月17日首度站上台北小巨蛋舉辦個人演唱會，期盼多年站上台灣的萬人場地，終於盼到天時地利人合的好時機。出道邁入31個年頭累積了 15張專輯，上百首的好歌，這位被譽為行走的經典的實力派唱將，準備將積累滿滿的音樂能量與大家分享！

出道以來首場小巨蛋演出，趙傳希望呈現給歌迷們好聽又好看的演唱會，除了精心安排的曲目，在舞台設備上不論是視訊、燈光皆投入許多心血，要給歌迷們看見聽見更升級版的趙傳，期待所有喜歡聽趙傳的老朋友、新朋友都能在8月17日在台北小巨蛋齊聚一堂，盡情享受這場演唱會。

▲▼趙傳。（圖／開麗娛樂提供）

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▲趙傳出道31年，首攻台北小巨蛋。（圖／開麗娛樂提供）

演唱會主題「老男孩」不但代表著趙傳對音樂的熱愛隨著歲月不變，同時也代表著自己一直保持年輕的心境向前行，首先造型上就嘗試增添了新的改變，以往總是黑色搖滾酷帥的形象，在拍攝演唱會視覺照時造型師就讓趙傳突破嘗試較具設計感與鮮豔的風格。

談到預計演唱的歌曲，趙傳透露一定會有《我是一隻小小鳥》、《我很醜可是我很溫柔》、《愛要怎麼說出口》等等，絕對讓全場共嗎大爆發，趙傳也透漏會帶來其他歌手的作品，讓大家聽見不一樣的趙傳。

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