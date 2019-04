快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

▲資深音樂人阿怪病逝。(圖/翻攝阿怪臉書)

記者關韶文/台北報導

資深音樂人阿怪6日驚傳病逝,各界好友湧入關心,而阿怪妹妹陳慧晚間在臉書發文,透過臉書證實哥哥已經逝世,「目前僅能確認哥哥是睡夢中安祥離開的,具體狀況皆仍在處理中。」

阿怪本名陳志翰,創作代表作包括張惠妹的《三天三夜》,范逸臣的《I Believe》、蕭敬騰《不停有意外的世界》、古巨基《喜歡》等曲,近年也到大陸發展,擔任《中國最強音》的音樂指導,沒想到因病離世,享年45歲。他的微博直到4月2日還有發文,回應串目前湧入大批悼念的蠟燭圖案和不捨的留言。

請繼續往下閱讀...

▲阿怪妹妹代發臉書證實。(圖/翻攝阿怪臉書)

張惠妹分享一段演唱《Open Your Eyes》的畫面,幕後詞曲創作人正是阿怪老師。她難過寫道:「這首歌曾經陪我走過了一段難過低潮的日子……Open Your Eyes,作詞作曲阿怪,一路好走……真的不捨……。」 她過去演唱阿怪創作的《牽手》、《給我感覺》、《三天三夜》、《open your eyes》等熱門歌曲,也雙雙成為歌壇紅人,沒想到對方英年早逝,也帶給歌迷莫大衝擊。

阿怪妹妹稍早在臉書證實此事,簡短寫下,「目前僅能確認哥哥是睡夢中安祥離開的,具體狀況皆仍在處理中,縱有萬般不捨,非常感謝各界的關心與悼念,也萬分感激親友們的大力協助。」湧入各界好友關心。

阿怪臉書全文:

沉慟的通知大家,我們摯愛的阿怪哥(陳志翰)於2019年4月4日在北京逝世,目前僅能確認哥哥是睡夢中安祥離開的,具體狀況皆仍在處理中,縱有萬般不捨,非常感謝各界的關心與悼念,也萬分感激親友們的大力協助。

妹 陳慧 鞠躬