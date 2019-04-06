快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

▲資深音樂人阿怪病逝。（圖／翻攝阿怪臉書）

記者關韶文／台北報導

資深音樂人阿怪6日驚傳病逝，各界好友湧入關心，而阿怪妹妹陳慧晚間在臉書發文，透過臉書證實哥哥已經逝世，「目前僅能確認哥哥是睡夢中安祥離開的，具體狀況皆仍在處理中。」

阿怪本名陳志翰，創作代表作包括張惠妹的《三天三夜》，范逸臣的《I Believe》、蕭敬騰《不停有意外的世界》、古巨基《喜歡》等曲，近年也到大陸發展，擔任《中國最強音》的音樂指導，沒想到因病離世，享年45歲。他的微博直到4月2日還有發文，回應串目前湧入大批悼念的蠟燭圖案和不捨的留言。

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▲阿怪妹妹代發臉書證實。（圖／翻攝阿怪臉書）

張惠妹分享一段演唱《Open Your Eyes》的畫面，幕後詞曲創作人正是阿怪老師。她難過寫道：「這首歌曾經陪我走過了一段難過低潮的日子……Open Your Eyes，作詞作曲阿怪，一路好走……真的不捨……。」 她過去演唱阿怪創作的《牽手》、《給我感覺》、《三天三夜》、《open your eyes》等熱門歌曲，也雙雙成為歌壇紅人，沒想到對方英年早逝，也帶給歌迷莫大衝擊。

阿怪妹妹稍早在臉書證實此事，簡短寫下，「目前僅能確認哥哥是睡夢中安祥離開的，具體狀況皆仍在處理中，縱有萬般不捨，非常感謝各界的關心與悼念，也萬分感激親友們的大力協助。」湧入各界好友關心。

阿怪臉書全文：

沉慟的通知大家，我們摯愛的阿怪哥（陳志翰）於2019年4月4日在北京逝世，目前僅能確認哥哥是睡夢中安祥離開的，具體狀況皆仍在處理中，縱有萬般不捨，非常感謝各界的關心與悼念，也萬分感激親友們的大力協助。

妹 陳慧 鞠躬