網爆《大學生》Ruby急徵「兩岸友好統一網紅」　介紹費曝光！

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近日許多臉書粉絲專業都收到不明人士傳訊要求收購粉專，包含「我是中壢人」、「不禮貌鄉民團」等，有網友認為稱呼管理員為「管管」不像台灣用語，認為可能是大陸要收購網軍，不僅如此，又有網友在PTT八卦版上爆料，除了買粉專，另一種手法是收買KOL、網紅，更發現《大學生了沒》班底Ruby也曾發文徵人。

▲PTT爆料《大學生》Ruby徵政治立場鮮明的網紅。（圖／翻攝自Ruby臉書）

Ruby（林珮瑩）除了有藍勾勾的臉書粉絲專頁帳號之外，另有一個4000多人追蹤的私人帳號，有網友發現她曾用個人帳號在許多社團發文，「急徵人，支持『兩岸友好／統一』之政治立場的網紅。」文中提到是四川政府專案，流量與粉絲數不需要高，人漂亮就行，工作內容是拍攝短片、廣告、直播、戲劇等。

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此外，文內也提到培訓期間提供人民幣5000到10000元不等，看似與一般直播網紅的工作無異，但最後一點卻強調，「四川政府單位希望培植一批政治立場鮮明的台灣網紅，或是漂亮素人。」Ruby稱：「要不是我太老了，我就自己報名了，介紹費用1個人4000台幣，歡迎推薦，賺介紹費。」

▲PTT爆料《大學生》Ruby徵政治立場鮮明的網紅。（圖／翻攝自PTT八卦版）



除此之外，鄉民也發現在Ruby的簡介中，介紹自己在「上海金山海峽兩岸青年創業基地」擔任兩岸青年創業顧問，這個「青創基地」是由國台辦授牌設立，不免更加受關注，不過目前Ruby的私人帳號已將所有發文及資訊清除。

連日來收購臉書粉專的消息在各大網路平台上流傳，行政院長蘇貞昌6日呼籲要注意不要受騙，而國民黨台北市議員羅智強則在7日時痛批，「只有白痴，會想去買鐵綠的粉專去打綠」，認為這是一齣自導自演的白痴劇。