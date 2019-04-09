白癡公主「正妹親姊長這樣」　一家都美女..完美大眼基因神複製

記者李玟儀／綜合報導

知名YouTuber「白癡公主」因惡搞迪士尼動畫的配音而爆紅，在鏡頭前總是人來瘋、看起來天不怕地不怕，但其實骨子裡還是個愛家的小女生，近期帶著媽媽、姊姊出國度假兼業配，透過她的照片分享，將瑞士美景盡收眼底。

▲▼白癡公主與姊姊。（圖／翻攝自白癡公主IG）

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白癡公主在2年前第一次曝光親姊姊，痴姊的美貌讓網友驚艷，特別是姊妹倆的「大眼基因」令人超羨慕。前段時間農曆新年時，她比姊姊早一步回嘉義過年，等到姊姊返鄉時，她以豹紋裝迎接，同時上演一場「員外摟肩調戲美女」的戲碼，她嘟著嘴作勢要強吻，痴姊嚇得後仰下腰，驚恐臉擠出雙下巴，和她平時模樣如出一轍，被網友虧：「果然孩子不能偷生。」

這次到瑞士旅遊，痴姊跟痴媽也同行，其中一張痴姊的近距離自拍照片，讓粉絲陷入瘋狂，和白癡公主稚氣、開朗的笑容不同，姊姊的笑溫婉又柔和，美貌不輸白痴妹妹，有網友就說：「痴姊也太正了吧！」甚至還有人開玩笑：「痴痴為什麼可以跟你姊姊差那麼多。」不過她不介意，還自嘲：「可能我太常照魔鏡了？」

▲痴姊近照。（圖／翻攝自白癡公主IG）

當天照片或許因為拍攝角度的關係，白癡公主平時瘦長的脖子顯得更長，身材更纖細，她雖不在意這些外型特徵，但其實先前因為有網友認為她眼凸、容易太嗨，懷疑是不是有甲狀腺亢進，她詢問過醫師並且進行檢查後，幸好身體無恙。