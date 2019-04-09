ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白癡公主「正妹親姊長這樣」　一家都美女..完美大眼基因神複製

記者李玟儀／綜合報導

知名YouTuber「白癡公主」因惡搞迪士尼動畫的配音而爆紅，在鏡頭前總是人來瘋、看起來天不怕地不怕，但其實骨子裡還是個愛家的小女生，近期帶著媽媽、姊姊出國度假兼業配，透過她的照片分享，將瑞士美景盡收眼底。

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自白癡公主IG）

▲▼白癡公主與姊姊。（圖／翻攝自白癡公主IG）

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自白癡公主IG）

請繼續往下閱讀...

白癡公主在2年前第一次曝光親姊姊，痴姊的美貌讓網友驚艷，特別是姊妹倆的「大眼基因」令人超羨慕。前段時間農曆新年時，她比姊姊早一步回嘉義過年，等到姊姊返鄉時，她以豹紋裝迎接，同時上演一場「員外摟肩調戲美女」的戲碼，她嘟著嘴作勢要強吻，痴姊嚇得後仰下腰，驚恐臉擠出雙下巴，和她平時模樣如出一轍，被網友虧：「果然孩子不能偷生。」

這次到瑞士旅遊，痴姊跟痴媽也同行，其中一張痴姊的近距離自拍照片，讓粉絲陷入瘋狂，和白癡公主稚氣、開朗的笑容不同，姊姊的笑溫婉又柔和，美貌不輸白痴妹妹，有網友就說：「痴姊也太正了吧！」甚至還有人開玩笑：「痴痴為什麼可以跟你姊姊差那麼多。」不過她不介意，還自嘲：「可能我太常照魔鏡了？」

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自白癡公主IG）

▲痴姊近照。（圖／翻攝自白癡公主IG）

當天照片或許因為拍攝角度的關係，白癡公主平時瘦長的脖子顯得更長，身材更纖細，她雖不在意這些外型特徵，但其實先前因為有網友認為她眼凸、容易太嗨，懷疑是不是有甲狀腺亢進，她詢問過醫師並且進行檢查後，幸好身體無恙。

郭富城重現29年前經典《對你愛不完》　現場練習生「我爸可喜歡了」...尷尬了！

推薦閱讀

蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？

蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？

快訊／高圓圓宣布懷孕！　趙又廷結婚5年報喜：是的，謝謝祝福

快訊／高圓圓宣布懷孕！　趙又廷結婚5年報喜：是的，謝謝祝福

阿信「我被盯上了」被IG糾察隊鎖定　連發3篇IG後放棄排版！

阿信「我被盯上了」被IG糾察隊鎖定　連發3篇IG後放棄排版！

胡德夫突癱軟無呼吸心跳！送醫搶救　友人還原事發驚悚瞬間

胡德夫突癱軟無呼吸心跳！送醫搶救　友人還原事發驚悚瞬間

曾子余單親被排擠　出道「月收1萬→10萬」逆襲..27歲買下第一間房

曾子余單親被排擠　出道「月收1萬→10萬」逆襲..27歲買下第一間房

蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？

蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？

網爆《大學生》Ruby急徵「兩岸友好統一網紅」　介紹費曝光！

網爆《大學生》Ruby急徵「兩岸友好統一網紅」　介紹費曝光！

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

大陸第一美胸被套牢！男星「鑽戒藏火鍋」　甩1個月前偷吃D奶妹陰影

大陸第一美胸被套牢！男星「鑽戒藏火鍋」　甩1個月前偷吃D奶妹陰影

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

白癡公主

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 火箭少女「登NBA表演新歌」　影片曝光…網崩潰：根本廣場舞
  2. 白癡公主「正妹親姊長這樣」　一家都美女..完美大眼基因神複製
  3. 雷神超幼稚惡搞《復仇者》海報！　美隊「臉上全是黑雀斑」鬍子還是Q的
  4. 砸46萬賄賂送女讀名校！金球影后認罪：對不起認真讀書的學生
  5. 《良醫墨非》唯一台裔演員！　克里斯蒂娜張：好萊塢曾要我改姓
  6. 范瑋琪親曝「新計畫」！　感性PO長文告白：音符完整了我
  7. 郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲
  8. 馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人
  9. 孟美岐「童年照」曝光！清秀五官＋眉上寶寶瀏海　網驚：從小美到大
  10. 尚恩曼德斯「高壓巡迴一年」情緒崩潰　認了：上台前都要吃藥！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366