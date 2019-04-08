胡德夫突癱軟無呼吸心跳！送醫搶救　友人還原事發驚悚瞬間

▲胡德夫。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

娛樂中心／綜合報導

台灣民歌之父胡德夫7日晚間與友人聚餐，卻突然沒有呼吸心跳，友人將他緊急送醫，幸好在救護車到達前恢復呼吸。

據《自由時報》報導，胡德夫7日晚間9點左右，原本和大約10位友人聚餐，中途突然癱軟昏厥在木椅上，全身冒冷汗、沒有呼吸及心跳，眾人驚覺不對勁緊急叫救護車，同時幫他按摩等，在救護車到達前恢復呼吸，隨後被送往台東馬偕醫院，經過急救恢復意識。

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友人稱，可能是因為天氣悶熱，7日中午、晚餐胡德夫接連聚餐，身體疲累負荷不了，才會因為血糖變化導致身體不適。

▲胡德夫3年前也曾在普悠瑪列車上昏倒。（圖／無非文化提供）

事實上這已經不是胡德夫第一次昏倒，3年前也曾發生過因拍片太操勞，隨即又趕往台北參加朋友妻子告別式，他與太太搭上凌晨5點從台東開往台北的普悠瑪號列車，當火車經過花蓮時，他在前往洗手間的回程突然身體失去知覺，隨即被同車旅客發現昏迷倒臥在車廂間通道。

當時同車的旅客認出昏倒的是歌手胡德夫，在列車中大喊：「有胡德夫的家人嗎？」把睡夢中的胡德夫太太叫醒，列車長也廣播尋求車上醫護人員，後來1位護理師與中醫師伸出援手，讓他緊急服心臟急救藥物（舌下含片）及巧克力提升血糖，10多分鐘後他逐漸恢復意識，列車也因此緊急停靠原本不停的羅東站，由站長陪同送往羅東博愛醫院急救。