ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

胡德夫突癱軟無呼吸心跳！送醫搶救　友人還原事發驚悚瞬間

▲▼《很久沒有敬我了妳》首映會-胡德夫（圖／記者周宸亘攝）

▲胡德夫。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

娛樂中心／綜合報導

台灣民歌之父胡德夫7日晚間與友人聚餐，卻突然沒有呼吸心跳，友人將他緊急送醫，幸好在救護車到達前恢復呼吸。

據《自由時報》報導，胡德夫7日晚間9點左右，原本和大約10位友人聚餐，中途突然癱軟昏厥在木椅上，全身冒冷汗、沒有呼吸及心跳，眾人驚覺不對勁緊急叫救護車，同時幫他按摩等，在救護車到達前恢復呼吸，隨後被送往台東馬偕醫院，經過急救恢復意識。

請繼續往下閱讀...

友人稱，可能是因為天氣悶熱，7日中午、晚餐胡德夫接連聚餐，身體疲累負荷不了，才會因為血糖變化導致身體不適。

▲胡德夫3年前也曾在普悠瑪列車上昏倒。（圖／無非文化提供）

事實上這已經不是胡德夫第一次昏倒，3年前也曾發生過因拍片太操勞，隨即又趕往台北參加朋友妻子告別式，他與太太搭上凌晨5點從台東開往台北的普悠瑪號列車，當火車經過花蓮時，他在前往洗手間的回程突然身體失去知覺，隨即被同車旅客發現昏迷倒臥在車廂間通道。

當時同車的旅客認出昏倒的是歌手胡德夫，在列車中大喊：「有胡德夫的家人嗎？」把睡夢中的胡德夫太太叫醒，列車長也廣播尋求車上醫護人員，後來1位護理師與中醫師伸出援手，讓他緊急服心臟急救藥物（舌下含片）及巧克力提升血糖，10多分鐘後他逐漸恢復意識，列車也因此緊急停靠原本不停的羅東站，由站長陪同送往羅東博愛醫院急救。

吳慷仁.阿Sa全裸床戲破尺度　廚房親熱「動作很不科學」

推薦閱讀

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

小鬼親po「兄妹童年照」！　楊丞琳一看秒回17字…他：哈哈哈哈

小鬼親po「兄妹童年照」！　楊丞琳一看秒回17字…他：哈哈哈哈

《與惡》突斷訊「畫面全黑」！　劇迷崩潰…還原消失的「吳慷仁7優點」

《與惡》突斷訊「畫面全黑」！　劇迷崩潰…還原消失的「吳慷仁7優點」

雷／吳慷仁掀「悲慘身世」被人斷手腳筋　《與惡》善惡大翻轉

雷／吳慷仁掀「悲慘身世」被人斷手腳筋　《與惡》善惡大翻轉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

小鬼親po「兄妹童年照」！　楊丞琳一看秒回17字…他：哈哈哈哈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

胡德夫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 養兒真能防老？《老大人》你我都可能遇到的人生最後一程
  2. 胡德夫突癱軟無呼吸心跳！送醫搶救　友人還原事發驚悚瞬間
  3. 網爆《大學生》Ruby急徵「兩岸友好統一網紅」　介紹費曝光！
  4. 瘋電影／他們不再老去　耗費四年修復戰爭最真樣貌
  5. AOA性感女神爆熱戀！　男方遭起底是「小6歲千萬點閱男神」
  6. 曾莞婷拍戲「堅持這件事」　被前輩狠酸：這樣我們很有壓力！
  7. 金裕貞一刀剪掉過胸長髮　「耳下5公分短髮」撞臉32歲女星！
  8. 獨／《與惡》編劇親打電話邀她！謝瓊煖狂飆神演技網噴淚
  9. 彭紹宇／《真愛，再出發》：一堂青少年的生死反思課
  10. 阿信「我被盯上了」被IG糾察隊鎖定　連發3篇IG後放棄排版！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366