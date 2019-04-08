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快訊／高圓圓宣布懷孕！　趙又廷結婚5年報喜：是的，謝謝祝福

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星高圓圓和趙又廷結婚後，逐漸減少在螢光幕出現的時間，重心放在家庭，許久未露面的她日前未出席好姊妹賈靜雯的婚禮，當時引起外界推測「懷孕了」，8日趙又廷分享好消息，證實喜訊。

高圓圓、趙又廷。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓、趙又廷。（圖／翻攝自微博）

趙又廷稍早在微博寫下：「每每遇到大家關心，我們總是回答『順其自然』。」如今夫妻倆終於可以換個說詞，「現在，我們可以說，『是的，謝謝大家一直以來的祝福』。」親口宣布好消息。

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▲趙又廷宣布老婆高圓圓懷孕。（圖／翻攝自趙又廷微博）

▲▼趙又廷宣布老婆高圓圓懷孕。（圖／翻攝自趙又廷微博）

▲趙又廷老婆高圓圓懷孕，老婆轉發。（圖／翻攝自趙又廷微博）

經紀人隨後也向媒體證實，「我們很開心，Mark剛剛於微博分享圓圓懷孕的好消息，簡單的通知大家。非常謝謝大家一直以來給予的祝福。其他的細節，Mark和圓圓想保有他們和孩子的隱私，也不好意思叨擾各位給予太多關注，暫時沒有更多內容可以分享，謝謝各位媒體朋友的理解。再次感謝大家。」

事實上，高圓圓近半年來懷孕消息頻傳，先前賈靜雯在峇里島辦婚宴時，外界原以為情同姊妹的高圓圓一定會到場祝福，沒想到卻因為「護照過期」缺席，之後又傳她推掉運動品牌代言，更讓人覺得有玄機，如今終於公開喜訊，讓不少支持高圓圓、趙又廷夫妻的粉絲開心不已，紛紛送上祝福。

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