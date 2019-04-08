ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林近期在大陸選秀節目《青春有你》中擔任舞蹈導師，雖然選秀已經告一段落，但她卻和節目另一位導師李榮浩一起登上熱搜。起因來自於2人在節目空檔自拍，正好這一幕被捕捉到，結果李榮浩的眼睛尺寸再一次被調侃。

▲▼蔡依林、李榮浩合照，沒有對比沒有傷害。（圖／翻攝自微博／蔡依林、李榮浩）

▲蔡依林、李榮浩合照，沒有對比沒有傷害。（圖／翻攝自微博／蔡依林）

請繼續往下閱讀...

李榮浩的小眼睛幾乎可以說是另類的個人招牌，一雙瞇瞇眼時常被拿來和其他明星比較，這次他的對照組是蔡依林。Jolin的一雙電眼本身不小，再加上妝容加持，眼睛大又有神。

李榮浩和蔡依林自拍時，眼睛尺寸直接被輾壓，在Jolin身邊的他眼睛大概只有一條縫的程度，腦筋動得快的粉絲立刻用蔡依林《睜一隻眼閉一隻眼》形容2人眼睛大小的差距，戲稱：「真的是沒有對比沒有傷害。」甚至還有網友納悶地問：「李榮浩真的睜眼了嗎？」

▲▼蔡依林、李榮浩合照，沒有對比沒有傷害。（圖／翻攝自微博／蔡依林、李榮浩）

▲多年前的合照中，李榮浩被蔡依林戳了一下提醒，眼睛果然放大不少。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

2人發現上熱搜後也互相開玩笑，李榮浩翻出多年前和蔡依林的合照，透露拍照的時候「被姊深深地戳了一下」，但其實蔡依林是用心良苦，戳他是為了提醒眼睛要睜開，吐槽他：「老是偷懶成性。」才會在拍照時顯得眼睛特別小。

推薦閱讀

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

阿信「我被盯上了」被IG糾察隊鎖定　連發3篇IG後放棄排版！

阿信「我被盯上了」被IG糾察隊鎖定　連發3篇IG後放棄排版！

網爆《大學生》Ruby急徵「兩岸友好統一網紅」　介紹費曝光！

網爆《大學生》Ruby急徵「兩岸友好統一網紅」　介紹費曝光！

曾子余單親被排擠　出道「月收1萬→10萬」逆襲..27歲買下第一間房

曾子余單親被排擠　出道「月收1萬→10萬」逆襲..27歲買下第一間房

胡德夫突癱軟無呼吸心跳！送醫搶救　友人還原事發驚悚瞬間

胡德夫突癱軟無呼吸心跳！送醫搶救　友人還原事發驚悚瞬間

女子控「13歲遭強吻硬上」　男星預告自殺證清白..被發現陳屍家中

女子控「13歲遭強吻硬上」　男星預告自殺證清白..被發現陳屍家中

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

快訊／高圓圓宣布懷孕！　趙又廷結婚5年報喜：是的，謝謝祝福

快訊／高圓圓宣布懷孕！　趙又廷結婚5年報喜：是的，謝謝祝福

孫鵬苦憋1年燦笑復出《國光》！「記者1問題」他霸氣嗆：孫安佐不敢

孫鵬苦憋1年燦笑復出《國光》！「記者1問題」他霸氣嗆：孫安佐不敢

《爸爸6》遭殃！大陸新禁令施行　Jasper被拖累...徹底消失了

《爸爸6》遭殃！大陸新禁令施行　Jasper被拖累...徹底消失了

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

黃荷娜供出藝人「趁她睡覺偷注射冰毒」　韓警擴大搜查他的朋友圈

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡依林, 李榮浩, Jolin, 眼睛, 小眼睛, 青春有你

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 哈孝遠餓肚子零容忍　「一腳踹壞電風扇」嚇傻老婆
  2. 《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看
  3. 怕萌萌反應太大！總統府音樂會證實「彩虹光是給LGBT的訊息」
  4. 全盲不可怕！視障歌手攀5樓高　3度跟媽祖遶境「持續挑戰」
  5. 《與惡》王赦是廢死律師嗎？　PTT「狂刷這觀點」
  6. 獨家／黑琳練肖話成絕響？沈玉琳曝《上班》疲軟原因
  7. 日樂團主唱WOWAKA驟逝！3天前急性心臟衰竭　享年31歲
  8. 蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？
  9. 粉絲提醒「瑪莎拉蒂車牌沒遮」　反遭百萬網紅回：然後咧？有什麼好怕的？
  10. 獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366