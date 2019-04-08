蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林近期在大陸選秀節目《青春有你》中擔任舞蹈導師，雖然選秀已經告一段落，但她卻和節目另一位導師李榮浩一起登上熱搜。起因來自於2人在節目空檔自拍，正好這一幕被捕捉到，結果李榮浩的眼睛尺寸再一次被調侃。

▲蔡依林、李榮浩合照，沒有對比沒有傷害。（圖／翻攝自微博／蔡依林）

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李榮浩的小眼睛幾乎可以說是另類的個人招牌，一雙瞇瞇眼時常被拿來和其他明星比較，這次他的對照組是蔡依林。Jolin的一雙電眼本身不小，再加上妝容加持，眼睛大又有神。

李榮浩和蔡依林自拍時，眼睛尺寸直接被輾壓，在Jolin身邊的他眼睛大概只有一條縫的程度，腦筋動得快的粉絲立刻用蔡依林《睜一隻眼閉一隻眼》形容2人眼睛大小的差距，戲稱：「真的是沒有對比沒有傷害。」甚至還有網友納悶地問：「李榮浩真的睜眼了嗎？」

▲多年前的合照中，李榮浩被蔡依林戳了一下提醒，眼睛果然放大不少。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

2人發現上熱搜後也互相開玩笑，李榮浩翻出多年前和蔡依林的合照，透露拍照的時候「被姊深深地戳了一下」，但其實蔡依林是用心良苦，戳他是為了提醒眼睛要睜開，吐槽他：「老是偷懶成性。」才會在拍照時顯得眼睛特別小。